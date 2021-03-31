Даже сейчас Таталина не сидит на месте. Настя поехала в Сочи, на склоны "Роза Хутор". Там, где проходили олимпийские трассы теперь проводят спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp для фанатов зимнего экстрима. Таталина собиралась покататься в самом большом в России сноупарке, показать свои трюки, потренироваться. Программу пребывания пришлось изменить. Но наша чемпионка не боится трудностей и форс-мажоров.

Настя, расскажите, почему с вами костыли, а не лыжи?

Анастасия Таталина: Уже после чемпионата мира на последнем в этом сезоне Кубке мира, я получила небольшую травму. У меня трещина в большом пальце. Врачи рекомендовали для скорейшего срастания кости ограничить вертикальную нагрузку на ногу и прописали мне костыли. Поэтому на этот замечательный фестиваль я прилетела не с лыжами, а с костылями и передвигаюсь на них. Изначально эта поездка должна была стать частью тренировочного процесса. В середине апреля у нас пройдет чемпионат России. Я хотела здесь к нему готовиться. Но планы поменялись. Поэтому просто отдыхаю и получаю удовольствие от общения с классными людьми и от самого фестиваля. Организаторы на 200 процентов выполнили свою работу. Здесь много мероприятий и вне горы: классы йоги, концерты, мастер-классы. Даже если по каким-то причинам вы оказались здесь без лыж или сноуборда, вы найдете дело по душе. То, что я приехала в качестве зрителя, не повлияет на мои впечатления. Обязательно посмотрю на соревнования, в которых примут участие и любители, и прорайдеры и ребята из сборной. Хорошо, что не пропускаю такой важный старт, пусть и немного в другой роли.

А судить вас не приглашали? Например, соревнования на самом большом в России биг-эйре?

Анастасия Таталина: Сегодня как раз судила соревнования в сноупарке, где участвуют только девушки. Было очень круто, девчонки крутили классные трюки, да и я, как мне кажется, справилась. Хотя поначалу было немного непривычно. Хочу посудить соревнования и на биг-эйре. Полагаю, раз я чемпионка мира, в трюках немного разбираюсь.

На знаменитых ХGames - Всемирных экстремальных играх - удалось что-то из своего арсенала показать?

Анастасия Таталина: Это статусное мероприятие. На него можно попасть только по персональным приглашениям. Приехать, как на официальные соревнования по квоте от страны, ты не можешь. К сожалению, мне пока не удалось там побывать. Вообще мне приходило приглашение. Однако тогда не сложилось с датами. Обидно, что не смогла поехать. Но я участвовала в Кубке мира. У меня был настрой на другие мероприятия.

Крутой трюк вы все же исполнили - на чемпионате мира в Аспене, благодаря чему и выиграли. Говорят, вы всех просто шокировали.

Анастасия Таталина: Судьи и участники видели его на соревнованиях впервые, поэтому и были в шоке. Мы его готовили на тренировочном сборе. Постепенно к нему подходили. Есть прыжок дабл корк 12 - вращение на 1260 градусов или в 3,5 оборота с захватом одной из лыж. Некоторые спортсменки делают его с вращением в левую сторону, а я сделала в более сложную правую. Никто не знал о моих планах. Так что это был сюрприз для всех. Мне было приятно, что никто до меня не делал такую программу на чемпионате мира.

Это была первая победа для России в истории ЧМ. Сейчас уже прошло время, а осознание пришло?

Анастасия Таталина: Честно говоря, стопроцентного осознания, что произошло, нет до сих пор. Единственное, что могу сказать, к этой победе была очень долгая и непростая дорога. Через травмы, через реабилитации. Все знают про мое колено. У меня были порваны мениск, передняя крестообразная связка. Обычно после такой травмы восстанавливаются полтора года. И нет гарантий, что ты вернешься в спорт. Особенно в наш вид, где нужно прыгать, крутиться. Но благодаря специализированная программе по подготовке и реабилитации спортсменов, по которой работают мои родители, я пришла в форму меньше, чем за год, смогла подготовиться и взять первое место на чемпионате мира. Это заслуга моих родителей и их уникальной методики. Спасибо им, что верили в меня. Только они знают, сколько было пролито слез, сколько вложено усилий в эту победы. Конечно, благодарна и моим тренерам, и Федерации фристайла России. Это наш общий успех.

Ваша сестра тоже занимается фристайлом. Перспективы видите?

Анастасия Таталина: Дарья у меня занимается хаф-пайпом. Мне 20. Она 2004 года рождения,помладше. Но спортсменка перспективная. Надеюсь, скоро сможем увидеть на мировой арене.

А как вы вообще стали экстремальной лыжницей?

Анастасия Таталина: Если четно, я всю жизнь в спорте. Мама привила любовь к спорту с самого детства. Я занималась акробатикой, гимнастикой, акробатическим рок-н-роллом, вольтижировкой на лошади. Все виды спорта так или иначе были связаны с координацией. Это мне помогло быстро освоиться в дисциплинах фристайла и добиться результата.

Вы ведь могли взять медаль чемпионата мира еще в 2019 году. Были тогда первой в квалификации, но упали в финале. Чему научила та неудача?

Анастасия Таталина: Тот чемпионат был вторым в карьере. В тот момент мне не хватило, наверное, соревновательного опыта. Я переволновалась. Но тогда я извлекала для себя очень серьезный урок. Когда ты лидируешь, а потом в финале становишься шестой, это неприятно и обидно. Но это добавляет сумасшедшую мотивацию трудиться дальше и развиваться. Поэтому можно сказать, что та неудача стала толчком к моему чемпионству.

На ЧМ-2021по фристайлу и сноуборду российские райдеры вообще совершил прорыв…

Анастасия Таталина: Мы выиграли общий зачет. Завоевали 14 медалей. Шесть золотых. Я смотрела соревнования, болела за ребят, с многими из них знакома. Это действительно такой российский триумф. Историческое событие, такого не было никогда. Надеюсь это не последний наш успех.

Фристайл - единственный зимний вид, где Россия - мировой лидер по числу побед на предолимпийских ЧМ. Какие задачи ставите на Игры в Пекине?

Анастасия Таталина: Конечно, работа к Олимпиаде уже идет. Победа в Аспене придала мне уверенности, показала, что русская девочка может выиграть чемпионат мира. Все реально, все возможно. Мы сами творим свою судьбу. Для себя на Игры ставлю самые высокие цели. Это олимпийская медаль. Золотая. Просто, чтобы добиться результата, нужно не останавливаться, не расслабляться, продолжать трудиться. Тогда все придет.

Что такое "биг-эйр"

"Биг-эйр" - дисциплина фристайла, в которой лыжник разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Длина полета от 5 до 30 метров. Напоминает лыжную акробатику, но спортсмены выполняют в воздухе не сальто, а вращаются вокруг своей оси.

Дебютировал в Кубка мира в сезоне-2015/16, на чемпионате мира - в 2019-м. Впервые включен в программу Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Справка "РГ"

Спортивная часть фестиваля New Star Camp в Сочи, который проводится уже в 11-й раз, состоит из восьми соревнований. В них могут принять участие как топовые спортсмены и известные во всем мире прорайдеры, так и любители, которые только начинают свой путь в экстриме.

Турниры пройдут на склонах "Роза Хутор", где в 2014-м были проложены олимпийские трассы. Это самый большой в России сноупарк площадью 100 000 кв м.

В этом году на фестиваль приехали наши титулованные спортсмены. Кроме Анастасии Таталиной, первой в российской истории чемпионки мира по фристайлу 2021 (биг-эйр), это обладательница Кубка мира по фристайлу 2019-2020 (хаф-пайп) Валерия Демидова, победитель этапов Кубка мира в биг-эйре, серебряный призер зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 в слоуп-стайле, участник Олимпийских игр 2018 Владислав Хадарин, победитель и призер Кубков мира, участник Олимпийских игр 2014 Алексей Соболев.