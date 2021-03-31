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31.03.2021 00:30
Рубрика: Общество

Глава Минздрава Михаил Мурашко привился от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: РИА Новости Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото: РИА Новости

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил в эфире Первого канала, что сделал прививку от коронавируса SARS-CoV-2. Когда журналисты спросили министра, болел ли он COVID-19, чиновник ответил: "Я вакцинировался", не уточнив при этом, какой препарат ему вкололи. На сегодняшний день в РФ зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вакцинации в нашей стране, выразил мнение, что многие граждане весьма подозрительно относятся в целом к прививкам. "Мне кажется, это наши национальные особенности. Необходимо усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова", - сказал Песков.

Общество Здоровье Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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