Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе

Политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, это отражается в работе контактной группы и в других переговорных форматах. Киевская делегация заняла неконструктивную позицию на заседании контактной группы.

В то же время, лидеры России, Германии и Франции в ходе видеоконференции подтвердили, что Киеву, Донецку и Луганску необходимо согласовать условия мирного сосуществования после урегулирования конфликта. Это позволит быстро и эффективно договориться о прекращении недружественных действий друг против друга.

Грызлов отметил, что вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Без исполнения политических обязательств, которые Киев принял на себя, будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах.