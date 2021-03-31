Как белорусская группа "Галасы ЗМеста" вмиг получила мировую известность

В историю шоу-бизнеса группа "Галасы ЗМеста" ворвалась стремительно. За каких-нибудь полгода любительский коллектив из города Барановичи - без денег, связей и особых усилий - приобрел международную известность.

Их узнаваемая фишка - ковер на стене - стал неизменным концертным атрибутом коллектива, с ним везде и гастролируют.

На волне неожиданного (прежде всего для самих себя) успеха "Галасы ЗМеста" хотели было отправиться на "Евровидение" от Беларуси, написали конкурсную песню. Белтелерадиокомпания заявку одобрила и дала группе зеленый свет. Но Европейский вещательный союз забраковал команду без объяснения причин, тем самым добавив в карму музыкантов миллионные просмотры. Песня, которую "не пустили на "Евровидение", притягивает внимание и уже несколько недель висит на вкладке в тренде в YouTube. Взамен "сомнительного", с точки зрения оргкомитета ЕВС, трека белорусам предложили написать другую композицию. Ребята написали "Песню про зайцев", но ее в Европе снова зарубили, а Беларусь отстранили от участия в "Евровидении". Лидер коллектива "Галасы ЗМеста" 49-летний Дмитрий Бутаков, бывший кавээнщик, воcпринимает решение ЕВС с юмором.

Родился в Барановичах. Учился в Москве в военном университете. По образованию - военный переводчик с китайского, владеет польским и английским языками. Во время учебы в Москве попал в команду КВН "Эскадрон гусар" и выигрывал в ее составе турнир у самого Александра Маслякова в Высшей лиге КВН. Когда спустя несколько лет вернулся из Москвы в Барановичи, создал на родине команду КВН "КЛюЖ" - "Клуб любителей жизни", с которой гастролировал в Беларуси и за ее пределами. Тяга к иронии и сарказму, а также интерес к событиям, происходящим в мире, и привела его к проекту "Галасы ЗМеста" осенью прошлого года. Веселые песни Дмитрий писал всегда, на протяжении всей своей жизни, но выстрелили они только сейчас, очевидно, на волне политических событий, которые происходят в Беларуси.

Мы попросили Дмитрия Бутакова рассказать, что в его "Песенке" могло отпугнуть членов ЕВС:

- Понятия не имею, почему нас так испугались в Европе. Я слышал много трактовок нашей первой конкурcной песни "про дудочку". Для меня она об общемировых тенденциях, о том, что в результате цифровизации человек уходит на второй план, он необходим только как функция, чтобы пользовался гаджетом и не высовывался. В моей "Песенке" строчка есть: "пусть пашут лошади, а ты борозды не порти", то есть за тебя великие мира сего все сделают сами, а ты сиди, развлекайся в телефоне.

Лидер группы Дмитрий Бутаков: Мы пишем по восемь песен в месяц. Фото: Предоставлено группой "Галасы ЗМеста"

Отказ ЕВС, уверяет Бутаков, никак особо не повлиял на творческую деятельность коллектива:

- Последние полгода мы пишем по восемь песен в месяц, творчеством занимаемся после работы, поскольку все участники группы - люди взрослые и музыка для нас хобби. Разве что журналисты атакуют звонками, а так для нас лично ничего не изменилось. Продолжаем творить, на днях записали клип на второй евровизионный трек - "Песенку про зайцев", скоро выложим ролик в Сеть.

Дмитрий Бутаков признает, что в мире есть много прекрасных композиций, хороших и разных, но его душа всегда просила авторского полета - хотелось петь именно свои песни. Проект "Галасы ЗМеста" выстрелил, на его взгляд, потому, что лирика коллектива зацепила аудиторию:

- В любом деле ты будешь молодцом, если сделаешь его хорошо. Наверное, наши тексты попали в какой-то общественный нерв, отозвались и вызвали положительные эмоции у слушателей. Если бы мы не совпали с их настроением, перегнули палку в текстах или, наоборот, не дожали, нас бы никто не заметил. Тем более события такие в августе в стране происходили, только знай пиши себе. Канал нашей групы в YouTube как-то резко подпрыгнул по просмотрам, и сейчас уже люди сами присылают нам донаты на новые песни, за что им огромное спасибо.

Поскольку весь состав участников коллектива - люди опытные, в наследство из 90-х им досталась хорошая прививка от потрясений, никаких бархатных революций и резких перемен они не хотели. И прежде чем в августе бежать за новыми политиками, музыканты полюбопытствовали: "Кто здесь герой?", одноименный трек зашел аудитории на ура. Достается от бойких "голосов" и нынешним чиновникам. Скажем, песня "А мне нельзя" - о застегнутой на все пуговицы сотруднице исполкома, душа которой жаждет романтических переживаний, - веселит на концертах отчего-то как раз сотрудников этих самых учреждений. Тот случай, когда сатира доходит до адресата и адекватно воспринимается теми, в кого летят ироничные стрелы. Болезненную реакцию на коллектив проявляют лишь так называемые змагары, требующие перемен в Беларуси, для которых существует одно правильное мнение - их личное. Других они не слышат и не воспринимают. К хейтерам Дмитрий относится спокойно:

- У меня к ним одна претензия - малоподготовленность. У всех наших ненавистников одинаковые наборы слов: "агротреш", "днище", "позор", и они в основном циркулируют вокруг этих трех оценок. Поразнообразнее надо, ребята.

Для всех участников группы музыка - хобби. В свободное время они репетируют в одной из комнат городского Дома культуры в Барановичах

У Дмитрия блестящее образование, редкая профессия, живой ум и масса других достоинств. Переводчик с китайского, он "всю жизнь мечтал проникнуть в тайну иероглифа", а выбрал для жизни провинциальные Барановичи:

- Устал от больших городов. После учебы в институте несколько лет жил и работал в Москве, сумасшедший ритм мегаполиса меня выматывал. Чтобы на речку съездить, надо день убить. А в Барановичах тишина, красота и спокойствие. Я - маленький человек, и в маленьком городе мне комфортнее. К тому же много лет проработал в армии, потом на заводе "Атлант" трудился в хорошей должности референта директора, но в итоге понял, что мне в системе скучно. Открыл свой небольшой бизнес в Барановичах и продолжил заниматься творчеством.

Сегодня в составе группы "Галасы ЗМеста" пять музыкантов. Солируют Дмитрий Бутаков и Ирина Сорговицкая, психолог по образованию. Барабанщик Максим Пономаренко много лет работал в Китае музыкантом. Соло гитара - Евгений Кардаш и бас - Евгений Артюх, оба Евгения работают в музыкальной школе, преподают гитару. Ну а в свободное время коллектив репетирует каждый вечер в одной из комнат городского Дома культуры в Барановичах, и звуки их музыки, так получилось, разлетаются по всему миру. Повезло!