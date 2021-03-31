Как газета соединила разорванные временем и войной человеческие судьбы, и какими словами напутствовал всех нас 93-летний фронтовик

Убежден, что сердцевина нашей профессии - рассказывать людям о людях. И ведь бывает такое: вроде написал об одном человеке, а на деле слово твое срикошетило в другие человеческие судьбы, каким-то невероятным образом связанные между собой. И именно ты дал им возможность соединиться. Счастье редкое.

Слова 93-летнего ветерана звучат сегодня как завещание: "Самая большая трагедия будет в том, если мы друг друга потеряем". Андрей Ильинский

В июне прошлого года я написал материал о белорусском партизане Игнатии Басалае, который мальчишкой убежал в партизанский отряд из деревни Святая Воля, что на Брестчине. Свою войну Игнатий Тихонович закончил в Монголии. Большую часть жизни прожил в Приамурье.

Я постучался в дверь его квартиры за пару месяцев до смерти старого солдата - в конце июня 2020 года. Он жил один: похоронил и дочь, и жену. Но в доме был полный порядок. Дед Басалай был бодр, полон планов и жалел, что пандемия не позволила ему поехать в Москву на юбилейный Парад Победы.

Конечно, очень хотелось, чтобы у этой удивительной истории был совсем иной конец. К сожалению, не вышло...

Затем мы пообщались в августе - в те дни в Беларуси было неспокойно, и я попросил Игнатия Тихоновича обратиться через газету "СОЮЗ" к землякам. Его ответ тронул до слез: "Вот меня спросили: почему мы, россияне и белорусы, нужны друг другу? Я сразу этот вопрос и не понял до конца. Почему человеку нужна левая рука, а почему ему нужна правая? Это же все организм. Самая большая трагедия будет в том, если мы друг друга потеряем. Мы вместе одного врага били, наши хаты были рядом.

Женщины под Смоленском ховали меня в погребе и кормили. Называли сынком. Наши белорусские бабоньки последнее отдавали, на виселицу шли, а спасали солдат. Наших солдат. Никто не спрашивал, какой ты крови. Если славяне окончательно разделятся, то лучше им не станет. Никогда. Это история. Поверьте мне, я прожил большую жизнь. Голод видел, смерть видел в метре от себя. Жизнь знаю не по книгам. Правителей на моем веку было десятки. Они приходят и уходят, а народы остаются. Я вас всех люблю".

В августе прошлого года его не стало. Казалось, что круг судьбы партизана Басалая замкнулся. Но нет, на днях на мою электронную почту пришло вот такое письмо от Любови Никифоровны Матвеенко из Бреста: "Александр, огромное Вам спасибо за статью "Судьба Басалая". В ней мы узнали о нашем родственнике. По фото я даже узнала черты моей бабушки. Очень рады, что он еще жив. Хоть какая-то весточка. У нас последние сведения были, что он живет в городе Кишиневе с семьей. То, что он переехал в Амурскую область России, никто не знал. Мне о статье рассказала моя мама. Игнатий Тихонович Басалай, 1926 года рождения, - ее родной дядя, она - его племянница. Сестра Игнатия Тихоновича, Анна Тихоновна, 1922 года рождения, была моей бабушкой по линии мамы.

Она жила в д. Святая Воля и умерла в 2002 году. У нее было восемь детей, живы в настоящее время пять. Для них Игнатий Тихонович дядя. Все просто в шоке. Я пыталась разыскать его в 2010-2012 годах, но Игнатий Басалай не значится нигде. И тут такая весточка…"

Любовь Никифоровна попросила у меня номер телефона Игнатия Тихоновича, чтобы позвонить ему. В тот же вечер я ответил в Брест.

"Любовь Никифоровна, здравствуйте! Спасибо, что написали. Интернет сегодня раздвинул все границы. К сожалению, Игнатий Тихонович умер 23 августа 2020 года. 25 августа его похоронили со всеми воинскими почестями на кладбище г. Благовещенска. Я ходил, прощался с ним.

Поминайте его молитвой и добрым словом. Спасибо, что откликнулись. С уважением, Александр Ярошенко".

Ответ из Бреста пришел уже наутро. "Очень жаль, - писала Любовь Никифоровна, - поздно увидела статью, он же хотел дожить до парада. Огромное Вам спасибо, что ответили на мое письмо, и низкий земной поклон".

Вот такая история! Конечно, хотелось, чтобы у нее был иной конец: Любовь Никифоровна прилетела бы из Бреста в Благовещенск и прижала бы к своему сердцу худенького дядю Игнатия, который последние годы жил абсолютно один. Не случилось.

Но слова 93-летнего партизана звучат сегодня как завещание всем нам, россиянам и белорусам: "Самая большая трагедия будет в том, если мы друг друга потеряем".