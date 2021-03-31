Как удалить личную информацию из интернета

Что делать, если вы вдруг обнаружили информацию о себе на малознакомом интернет-ресурсе? Или хотите прекратить использование данных о вас в поисковике или соцсети? По новому закону вы можете потребовать от любого интернет-ресурса удалить свою персональную информацию - имя, информацию о местах работы, фотографии и так далее, и не нужно доказывать, что это именно вы, такая проверка теперь целиком лежит на администрации сайтов. Как этим механизмом воспользоваться, "РГ" - Неделя рассказали в Роскомнадзоре.

Гражданин направляет обращение в любой форме администрации интернет-ресурса:

через форму обратной связи;

по электронной почте;

на бумажном носителе.

Администрация ресурса должна удовлетворить полученное обращение в течение трех дней.

Если этого не происходит, гражданин может обратиться в суд. Сделать это он может в любой момент - как после обращения к владельцу ресурса, на котором размещены его персональные данные, так и до обращения.

Подробности

Кстати, пожаловаться в Роскомнадзор вы можете здесь.

Технология

Вы видите то, что хотите

Самая распространенная ситуация - когда человек передал свои персональные данные какой-то организации, но потом передумал ей пользоваться. "Например, вы решили взять кредит в банке, далее вас не устроили условия, и вы потребовали прекратить обработку ваших данных, в том числе для распространения рекламы в дальнейшем", - рассказывает Ирина Зиновкина, директор по консалтингу ГК InfoWatch.

Соцсети, поисковые системы и сайты хранят огромные объемы данных о каждом пользователе - что он ищет в поисковике, какие фото и видео загружает, в каких сообществах и аккаунтах оставляет комментарии, на кого подписан. Именно поэтому молодые мамы видят рекламу детского питания, подростки - рекламу компьютерных игр, а спортсмены - спортинвентаря.

Довольно часто пользователи не осознают, что то, что они выкладывают в сеть, становится открытым для всех.

До начала марта при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывал" пользовательское соглашение, предоставляя тем самым ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе. Новый закон дает пользователям возможность выбирать, какие персональные данные он готов сделать общедоступными, а какие нет. В планах Роскомнадзора - создать платформу, где можно будет оформлять и отзывать такие согласия, отслеживать, кому гражданин разрешил использовать его данные.

Техника безопасности

Шифруйся

Не стоит вводить личную информацию на сомнительных сайтах и отправлять свои данные через социальные сети и мессенджеры. "При необходимости лучше воспользоваться зашифрованным архивом, советует Зиновкина.

Не делитесь своими данными с сомнительными сайтами

До недавнего времени беспрепятственно работали системы, позволяющие по фотографии определить личность человека. Любой человек мог с помощью такой программы или чат-бота в "Телеграме" узнать ваше имя и фамилию, найти вас в любой соцсети, написать личное сообщение.

Чтобы мошенники не могли взломать вашу страницу, пресс-служба "ВКонтакте" рекомендует не устанавливать нелицензионный софт, не использовать непроверенные бесплатные VPN- и прокси-серверы, не переходить по подозрительным ссылкам, не отправлять персональную информацию незнакомцам и обязательно подключать двухфакторную авторизацию.