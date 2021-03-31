Лавров рассчитывает на проведение саммита "пятерки" СБ ООН

Россия ведет консультации с партнерами по "пятерке" СБ ООН о возможности проведения саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции клуба "Валдай".

"Надеюсь, что такой разговор состоится, он действительно важен", - отметил министр.

Лавров напомнил, что эту инициативу выдвинул президент РФ Владимир Путин. При этом предлагается обсудить не столько какой-то конкретный кризис, сколько предназначение института Совбеза ООН в международной политике.

Глава МИД РФ выразил сожаление, что пандемия не позволила сделать это в прошлом году, хотя прозвучала поддержка со стороны КНР и Франции. Великобритания взяла паузу, ожидая инициативы из Вашингтона. В конечном итоге США выразили готовность к встрече, британцы сигнализировали, что тоже присоединятся, отметил Сергей Лавров.