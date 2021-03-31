Новости

Джордж Мартин сделает из "Игры престолов" театральную постановку 11:50
Видео: опубликована раритетная советская экранизация "Властелина колец" 11:38
Названа точная причина смерти певицы Валентины Легкоступовой 11:12
Вышел трейлер четвертого сезона антиутопии "Рассказ служанки" 10:43
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 30.03.2021

Лидер "Морального кодекса" прокомментировал смерть Липницкого и Зарецкого

Новости
    31.03.2021, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Советский, российский музыкант и актер Сергей Мазаев, лидер группы "Моральный кодекс", отозвался на смерть коллег - утонувшего основателя "Звуков Му" Александра Липницкого и умершего от COVID фронтмена "Старого приятеля" Александра Зарецкого.

Слова артиста прозвучали в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Сергея, случившееся - "это просто трагедии", и "трагедии эти оценивать каждый человек будет от своих собственных ощущений".

Мазаев заметил, что он "и Сашу Липницкого, и Сашу Зарецкого неплохо знал". Более того - с лидером "Старого приятеля" они "вообще последние годы общались достаточно часто". Тогда как "Саша Липницкий - это такой представитель "золотой молодежи", в хорошем смысле слова, 60-х и 70-х годов", благодаря усилиям которого "очень многое произошло в нашей рок-музыке".

При этом оба музыканта были "настоящими интеллигентами".

"Жалко. Не знаю, что говорить в таких случаях, конечно. Просто сердце рвется", - подытожил Мазаев, уточнив, что "никто не знает, тут нельзя "почему, зачем?", это эзотерика верующих людей. Никто из нас не застрахован от этого".

Новости

Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 30.03.2021
У пятого сезона "Рика и Морти" появились трейлер и дата премьеры 30.03.2021
Вышел трейлер продолжения "Пилы" с Крисом Роком 30.03.2021
Шэрон Стоун рассказала, что ей увеличили грудь без ее согласия 30.03.2021
⧣ Россия
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Упавшую во время прямого эфира Екатерину Стриженову прооперировали 30.03.2021
Фото: Сергей Жигунов женился в третий раз 30.03.2021
У ведущего "Битвы экстрасенсов" Сафронова диагностирован рак 30.03.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com
Звезда Comedy Club Марина Кравец покинула шоу "Маска" 29.03.2021
Александр Липницкий погиб, вероятно, спасая собаку 27.03.2021
В Подмосковье нашли тело музыканта Липницкого, утонувшего в Москве-реке 27.03.2021
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 30.03.2021
Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме 29.03.2021
Видео: Анастасия Решетова упала в обморок на шоу "Ты_Топ-модель" 29.03.2021