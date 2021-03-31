Лидер "Морального кодекса" прокомментировал смерть Липницкого и Зарецкого

Советский, российский музыкант и актер Сергей Мазаев, лидер группы "Моральный кодекс", отозвался на смерть коллег - утонувшего основателя "Звуков Му" Александра Липницкого и умершего от COVID фронтмена "Старого приятеля" Александра Зарецкого.

Слова артиста прозвучали в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Сергея, случившееся - "это просто трагедии", и "трагедии эти оценивать каждый человек будет от своих собственных ощущений".

Мазаев заметил, что он "и Сашу Липницкого, и Сашу Зарецкого неплохо знал". Более того - с лидером "Старого приятеля" они "вообще последние годы общались достаточно часто". Тогда как "Саша Липницкий - это такой представитель "золотой молодежи", в хорошем смысле слова, 60-х и 70-х годов", благодаря усилиям которого "очень многое произошло в нашей рок-музыке".

При этом оба музыканта были "настоящими интеллигентами".

"Жалко. Не знаю, что говорить в таких случаях, конечно. Просто сердце рвется", - подытожил Мазаев, уточнив, что "никто не знает, тут нельзя "почему, зачем?", это эзотерика верующих людей. Никто из нас не застрахован от этого".