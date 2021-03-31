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31.03.2021 20:28
Рубрика: Власть

Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" одним из лучших кадровых проектов в стране. При этом она считает, что потенциал площадки еще далеко не исчерпан.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Это один из самых эффективных кадровых проектов, реализованных в России за последние годы. За три сезона почти 700 тысяч молодых людей приняли участие в этом конкурсе", - сказала она журналистам. Глава Совфеда напомнила, что лучшие конкурсанты заняли ответственные посты в бизнес-компаниях, стали губернаторами, мэрами, заместителями министров.

"Я бы сказала, что "Лидеры России" представляет собой скоростной лифт, который поднимает участников конкурса независимо от того, на каком расстоянии от Москвы и центров управления они находятся, на верхние этажи государственного управления", - продолжила спикер СФ. "Это дает молодым людям возможность себя реализовать, молодежь чувствует себя востребованной государством. И у конкурса очень большие нереализованные возможности, большой потенциал", - считает она.

Валентина Матвиенко добавила, что Совет Федерации всячески поддерживает конкурс и следит за тем, чтобы у представителей всех регионов были возможности принять в нем участие. "Замечательный конкурс, его обязательно надо продолжать", - заключила она.

Отметим, что сегодня стартовал четвертый сезон "Лидеров России", его запуск был поддержан президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

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