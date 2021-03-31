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31.03.2021 21:06
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы

Текст: Максим Домчев
В заключительном матче группового раунда молодежного чемпионата Европы сборная России проиграла команде Дании - 0:3 и не смогла выйти в следующий раунд турнира.
Фото: FERENC ISZA / AFP Фото: FERENC ISZA / AFP
Фото: FERENC ISZA / AFP

После поражения от французов во втором туре перед командой Михаила Галактионова стояла непростая задача - побеждать датчан, желательно с разницей не менее чем в два мяча. Слабо верилось, что откровенно слабая команда Исландии сумела бы переиграть французов.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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В этой встрече не смог принять участие защитник Павел Маслов, ставший антигероем предыдущей встречи, где после его действий дважды назначались пенальти. Однако, как показала игра с Данией, проблема в обороне была вовсе не в Маслове.

Уже в дебюте встречи датчане решили судьбу матча. После ошибок обороны сначала Якоб Ларсен открыл счет, а спустя минуту позабытый всеми Андерс Драйер в упор расстреливал Александра Максименко. Голкипер ногой задел мяч, но тот все равно отлетел в сетку.

Галактионов по ходу встречи вносил изменения, у команды было несколько моментов, чтобы забить, но вместо этого в концовке Карло Хольс рикошетом от защитника установил окончательный результат - 3:0. Дания заняла в группе первое место, Франция, переигравшая Исландию - второй. Россия, став третьей, оказалась за бортом следующего раунда.

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