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31.03.2021 13:05
Рубрика: Культура

Мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" попал в топ на Netflix

Текст: Сусанна Альперина
Российский полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, попал в топы просмотров - как в США, так и в мире. За первый уикенд наш полнометражный мультфильм поднялся на второе место по просмотрам. В ряде регионов - Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии - мультфильм занял первую строчку рейтинга. На платформе Netflix фильм идет под названием Secret Magic Control Agency. "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" является новым проектом студии Wizart Animation, всемирно известной по франшизе "Снежная Королева". В России мультфильм вышел в широкий прокат 18 марта 2021 года.

Напомним, что впервые мультфильм был представлен профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019 году. Совместно с компанией "Экспоконтент" была организована презентация проекта в рамках стенда российских кинокомпаний под брендом Made in Russia. Презентация привлекла особое внимание иностранных байеров, в том числе и закупщиков Netflix. Переговоры с платформой были продолжены на последующих кинорынках, в которых принимало участие и которые организовывало Роскино, и завершились глобальной сделкой и договоренностью о единовременном релизе фильма в марте 2021 года.

Фото: youtube.com/ starwars
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Генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев прокомментировал высокие показатели мультфильма так: "Нас очень радует такой результат "Ганзель, Гретель и Агентство Магии"; столько людей из разных стран уже посмотрели и оценили фильм. Также приятно слышать хорошие отзывы профессионального сообщества. Релиз на Netflix показал нам, что отечественная анимация востребована за рубежом и может занимать высокие позиции даже в конкуренции с западными фильмами. Secret Magic Control Agency на первом месте по просмотрам во многих странах: Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии и так далее".

"Российская анимация уже несколько лет является самым популярным жанром российского контента на мировой арене, и интерес зарубежных VOD-платформ к нашим мультфильмам подтверждает их высокое качество. Мы рады успеху компании Wizart, которая последние годы является одним из лидеров экспорта российской анимации. При этом, нужно отметить, что российский контент в целом стал очень востребованным на международных онлайн-сервисах, и за последние два года в линейке Netflix появились уже несколько российских проектов разных жанров. Это сериалы "Лучше, чем люди" и "Эпидемия", историческая мелодрама "Серебряные коньки" (эти проекты находятся в категории Netflix Originals), и теперь - полнометражный анимационный российский фильм. Мы видим, что российские компании все больше делают акцент на универсальные, интересные глобальной аудитории истории, и это, несомненно, правильный вектор для успеха на международных рынках", - говорит генеральный директор Роскино Евгения Маркова:

Справка "РГ"

Анимационная студия Wizart основана в 2007 году и сегодня является одной из самых прогрессивных в России. Среди проектов студии - короткометражные мультфильмы, анимационные сериалы и полнометражные блокбастеры. Фильмы Wizart широко известны за рубежом: они переведены на 30 языков, их прокат осуществляется в 150 странах мира, а суммарная аудитория анимационной франшизы "Снежная Королева" - более 20 млн зрителей.

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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