Объявлена деловая программа IPQuorum 2021: Tech for Content

Бум онлайн-образования, ожесточенное противостояние ИТ-гигантов, многомиллионные просмотры танцевальных видеороликов и мессенджеры как цифровые убежища - лишь малая часть устойчивых технологических трендов. Все они так или иначе связаны с производством, дистрибуцией и монетизацией контента. Как обеспечить рост цифровым продуктам? Какие технологии лучше применять для стремительного развития творческого бизнеса? Почему креативность стала новым способом выживания в современном мире? Участники форума лидеров креативной экономики IPQuorum 2021: Tech for Content попробуют найти ответы на эти и многие другие неоднозначные вопросы.

Деловая программа Форума охватывает все виды креативных индустрий: от моды, промышленного дизайна и гастрономии до искусства, разработки программного обеспечения и средств массовой информации. За два дня участники представят свое видение того, как оценивать, защищать и монетизировать творческую составляющую, и определят, какие бизнес-модели подойдут различным креативным отраслям для развития в цифровом мире.

Первый день IPQuorum 2021: Tech for Content будет посвящен технологиям созидания и начнется с пленарной сессии "Поставщики счастья, или экономика эмоций". Участники спрогнозируют, какие новые контент-форматы возникнут в ближайшем будущем, и поделятся реальными кейсами о противостоянии за внимание современных потребителей, избалованных обилием и разнообразием контента. Эксперты расскажут о цифровых двойниках, швейных роботах, выпуске ювелирных украшений и продуктов питания при помощи 3D-технологий, а также об экономических и правовых последствиях трансформации театров и музеев.

Фокус на перспективных технологиях для оборота контента, предусмотренный новым форматом Форума, обусловлен беспрецедентным ростом цифрового рынка в условиях пандемии. Творческие отрасли во многих странах мира стали локомотивом развития экономики, подчеркнул председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "Связанный с творчеством бизнес относится к ключевым инструментам государственного управления. Креативные отрасли создают новое пространство роста, обеспечивают рабочие места и могут стать основой стремительного увеличения ВВП страны. Эффективное и содержательное функционирование этого сектора экономики - решающий фактор самосохранения для государства".

Способы преодолеть недоверие банков и инвесторов к IP-активам обсудят участники пленарной сессии "Финансирование под залог IP. Инвестиции, кредиты, краудфандинг, краудлендинг".

Ключевой темой второго дня Форума станут технологии устойчивых рынков. Сессия "Время творить. Как стимулировать рынки креативных индустрий" ответит на вопросы о развитии креативного бизнеса: смогут ли стримы полностью переманить к себе аудиторию телевидения, как алгоритмы рекомендаций повлияют на развитие рынка, а также в состоянии ли они превратить онлайн-сервисы в фабрику по производству сериальных и кинохитов. Среди остальных тем дискуссий - спектакли для WhatsApp и Zoom, технология Deepfake, гиперперсонифицированный контент на основе технологий искусственного интеллекта и Big Data.

Новые способы продвижения и монетизации интеллектуального капитала рассмотрят на сессии "Концерт как по цифре: новая реальность для концертной деятельности". В центре внимания участников - геймификация выступлений артистов, методы привлечения и удержания крупных аудиторий.

Партнеры IPQuorum 2021 полагают, что участие в Форуме даст возможность понять, почему креативные индустрии - это не просто деятельность отдельно взятых дизайнеров, архитекторов или музыкантов, а консолидированное сообщество, способное стать государственным партнером при определенном подходе, заявила директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова: "Для формирования надежного кадрового резерва в секторе креативной экономики недостаточно оказывать только точечную поддержку профессиональному сообществу. Важен комплекс мер, подразумевающий создание условий для развития творческого бизнес-сегмента не только на федеральном уровне, но и в регионах нашей страны. Также необходимо рассматривать креативные идеи и продукты как экономические активы, способные стать основной для эффективного бизнес-плана. Уверена, что мы найдем единомышленников в этом вопросе на IPQuorum".

Организаторами Форума выступают Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain.

Соорганизаторами и партнерами Форума являются Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-медиа". Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", Russian Seasons, n"RIS, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, "Смыслотеки", MEDIANA.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), КиноРепортер - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", журналы "Стратегия", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванных стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Всего в зарубежных и российских мероприятиях под международным коммуникационным брендом IPQuorum за последние три года приняли участие свыше 23 000 человек. 843 эксперта из 35 стран выступили на полях более 250 сессий, митапов, круглых столов.