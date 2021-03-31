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31.03.2021 21:20
Рубрика: Спорт

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ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф Евролиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Московский ЦСКА досрочно гарантировал себе место в плей-офф баскетбольной Евролиги. Это стало ясно после того, как в российском противостоянии армейцы в гостях обыграли питерский "Зенит" - 86:74.
ЦСКА одолел "Зенит" даже без помощи опального Джеймса. Фото: euroleague.net ЦСКА одолел "Зенит" даже без помощи опального Джеймса. Фото: euroleague.net
ЦСКА одолел "Зенит" даже без помощи опального Джеймса. Фото: euroleague.net

Для ЦСКА это был первый матч после отстранения от команды одного из ее лидеров, американца Майка Джеймса, вступившего в открытый конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. Кстати, баскетболист признался, что хотел бы сыграть с "Зенитом". "Если бы это зависело от меня, я бы сыграл сегодня. Но иногда все идет не так, как вы хотите", - написал Джеймс в "Твиттере".

Фото: vtb-league.com
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- Это мое личное решение, - после матча с питерцами Итудис еще раз проговорил свою позицию. - Потому что я иду на войну с теми игроками и помощниками, которые готовы сражаться за эту команду. С игроками, которые уважают своих партнеров по команде, ставят команду выше себя и разделяют ценности клуба, которым я руковожу.

Каким образом гостям удалось компенсировать отсутствие Джеймса, лучше всего сформулировал на послематчевой пресс-конференции наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль.

- Они использовали свою силу, габариты, преимущество под кольцом. Нам не удавалось остановить их в ситуациях один на один. Они были очень эффективны, сыграли сегодня превосходно, - констатировал испанец.

Фото: instagram.com/bk_ugmk
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Между тем победа "Зениту" была нужна не меньше, чем сопернику. Уступив ЦСКА, питерцы впервые по ходу регулярного чемпионата выпали из топ-8, куда необходимо попасть, чтобы сыграть в плей-офф. С одной стороны, обнадеживает довольно простой календарь "Зенита". Все три оставшихся матча "регулярки" он проведет дома, причем против уже потерявших турнирную мотивацию французского "Виллербана", израильского "Маккаби" и греческого "Панатинаикоса". С другой - напрягает не лучшая форма подопечных Паскуаля: из последних пяти матчей в Евролиге они выиграли лишь один.

Между тем в плей-офф помимо ЦСКА, занимающего второе место в "регулярке", квалифицировались еще четыре команды: испанская "Барселона", турецкие "Анадолу" и "Фенербахче", а также итальянский "Милан".

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