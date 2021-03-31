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31.03.2021 23:28
Рубрика: Российский автопром

Первые проданные Lada Largus попали под отзыв

Текст: Михаил Азнавуров

Рестайлинговый Lada Largus совсем недавно появился в продаже, а уже попал под отзыв - у 106 автомобилей, отгруженных дилерам с 4 по 22 марта 2021 года, подозревают перетирание шланга вакуумного усилителя тормозов. Об этом сообщает "Лада.онлайн" со ссылкой на свой источник в сбытовой сети.

Фото: скриншот/ youtube.com
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На фирменных СТО АвтоВАЗа проведут осмотр трассы прохождения шланга вакуумного усилителя на предмет касания о шпильку массы в районе прохождения блока трубопроводов системы кондиционирования через щиток передка. При обнаружении такого касания, шланг отсоединят от штуцера и от держателя, затем развернут зевом вниз, установят на штуцер и зафиксируют в надежном положении в держателе.

Напомним, Largus с модернизацией получил новое оперение кузова - с оформлением в X-стиле. Оригинальными относительно модели прошлого образца являются панели капота, передних крыльев, передний бампер, решетка радиатора. Блок-фары на рестайлинговом автомобиле - от Renault Logan II. Базовый 8-клапанный мотор с модернизацией комплектуется другой шатунно-поршневой группой и усовершенствованным ГРМ, не требующим регулировки клапанов вплоть до 90 тысяч км пробега. Мощность двигателя возросла до 90 л.с. (+3 л.с.). Стоимость Lada Largus сейчас начинается от 682 900 рублей.

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#Lada