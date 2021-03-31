Песков рассказал новые подробности беседы Путина, Меркель и Макрона

Новости

Украина отказалась от ввоза из РФ пшеницы, ржи и подсолнечного масла 14:01
Россия вошла в семерку стран по изобретениям в офтальмологии 13:50
Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола 13:48
Песков назвал пугающие последствия эскалации на Украине 13:40
Оргкомитет российской части Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50% 13:39
Сельскую ипотеку могут распространить на деревянные дома 13:29
Составлен среднестатистический портрет малолетнего преступника 13:29
Лавров рассчитывает на проведение саммита "пятерки" СБ ООН 13:25
Трейлер Mortal Kombat пересняли с помощью конструктора LEGO 13:22
Счетная палата не обнаружила у "Роскосмоса" нецелевых трат бюджета 13:21
Володин: Все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе 13:21
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки 13:17
Лавров увидел обнадеживающие сигналы в подходах США по ситуации в Иране 13:06
Российский ученый установил причину тяжелого течения COVID-19 13:02
В Испании не выполнили план по вакцинации населения от коронавируса 13:02
В Великом Новгороде на трансформаторном заводе произошел взрыв 13:02
Павел Деревянко: Совершенно отрезало желание быть в Голливуде 12:55
Лавров назвал санкции США и ЕС противоречащими нормами ВТО 12:54
В Ленобласти задержали закладчиков крупной партии наркотиков 12:47
Названы города с самым доступным жильем 12:33
Студия Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat 12:32
В Петербурге 11 гостей ресторана попали в больницу после банкета 12:31
Абрамченко: В России стали обрабатывать на 10 миллионов тонн отходов больше 12:30
Топ самых смешных книг возглавила "12 стульев" 12:26
Фургон въехал в трамвайную остановку в Праге 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 13:48
Рубрика: Власть

Песков рассказал новые подробности беседы Путина, Меркель и Макрона

Текст: Кира Латухина
Видеоконференция президента России, главы Франции и канцлера ФРГ - это не подмена Минского формата, обсуждалась не только Украина. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидеры считают "нормандский саммит" необходимым, но пока не выполнены даже парижские договоренности, так что встречаться, чтобы это констатировать, нет смысла.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Это никоим образом не было подменой Минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин пообещал пресекать перенос в Россию проблем соседних стран

При этом по ситуации на Украине говорили достаточно подробно. Владимир Путин говорил о том, что нужно использовать все возможное влияние на Киев, чтобы он отказался от любых потенциальных замыслов по провокационным действиям, которые могут быть чреваты достаточно серьезными последствиями, передал детали Песков.

Лидеры считают, что саммит в "нормандском формате" необходим, подчеркнул Песков. Но нужно выполнить парижские договоренности - ведь вряд ли стоит встречаться, чтобы констатировать отсутствие продвижения.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
За сутки в России подтверждено 8275 случаев COVID-19 в 85 регионах
В посольстве России в Италии подтвердили задержание дипломата
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода