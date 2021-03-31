Песков рассказал новые подробности беседы Путина, Меркель и Макрона

"Это никоим образом не было подменой Минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом по ситуации на Украине говорили достаточно подробно. Владимир Путин говорил о том, что нужно использовать все возможное влияние на Киев, чтобы он отказался от любых потенциальных замыслов по провокационным действиям, которые могут быть чреваты достаточно серьезными последствиями, передал детали Песков.

Лидеры считают, что саммит в "нормандском формате" необходим, подчеркнул Песков. Но нужно выполнить парижские договоренности - ведь вряд ли стоит встречаться, чтобы констатировать отсутствие продвижения.