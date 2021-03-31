Полуфинал командного спринта на ЧР по лыжам завершился скандалом

В среду мужчины соревновались в командном спринте классическим стилем. Титул чемпионов России по лыжным гонкам завоевали Александр Большунов и Александр Терентьев, но в одном из полуфиналов дело едва не дошло до драки.

По ходу дистанции что-то не поделили представители Удмуртии Владислав Афанасьев и Антон Быков из Татарстана. После финиша Быков начал громко выражать претензии сопернику, после чего ударил Афанасьева ногой. В ответ на это спортсмен из Удмуртии нанес противнику удар лыжной палкой.

Спортсменам удалось успокоиться и прекратить конфликт.