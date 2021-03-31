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31.03.2021 16:32
Рубрика: Экономика

Производители смартфонов согласились на предустановку российского ПО

Текст: Василий Кошкин
Все крупные производители смартфонов подтвердили свое согласие на исполнение закона о предустановке российского программного обеспечения. Об этом заявил на совещании у президента глава Минцифры Максут Шадаев.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

"Все устройства, которые будут произведены с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, по умолчанию должны иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств. На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги", - заявил министр.

Фото: istock
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С 1 апреля вступает в силу закон о запрете на продажу гаджетов без заранее установленных на них отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV.

Предлагается три способа предустановки - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства.

Программы для предустановки определены перечнем, который составило Минцифры. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, одна программа для компьютеров ("Мой офис") и 11 приложений для Smart TV.

Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение. Это создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами, считают в Минцифры.

С 1 июля за отсутствие предустановки российского ПО введут штрафы: 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-200 тыс. рублей для юрлиц.

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