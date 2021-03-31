Путин: Российское ПО навязываться пользователям не будет

Все устройства, которые будут произведены с 1 апреля и будут продаваться на территории РФ, должны иметь российские приложения, либо они должны предлагаться при активации устройств. Доклад президенту на эту тему сделал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы не навязываем российские приложения, не ограничиваем пользователей в выборе того, что у него должно быть на устройстве, - заявил министр в ходе своего выступления. - Мы обеспечиваем равные условия доступа пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним".

"Это касается и поисковых сервисов российской разработки?" - уточнил Путин. Шадаев ответил положительно и добавил, что кроме поисковых сервисов сюда включены и другие приложения.

"Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителю, а они могут это и не использовать", - обратил внимание Путин. Министр заверил, что иностранные приложения также предлагаются. Это делается именно для того, чтобы обеспечить равный выбор.

"Я понял, надеюсь, что и коллеги, и пользователи поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - резюмировал глава государства.