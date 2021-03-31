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31.03.2021 17:07
Рубрика: Власть

Путин: Российское ПО навязываться пользователям не будет

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в связи с вступлением в силу нового закона нельзя навязывать пользователям российское программное обеспечение. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что рассчитывает на понимание новых норм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все устройства, которые будут произведены с 1 апреля и будут продаваться на территории РФ, должны иметь российские приложения, либо они должны предлагаться при активации устройств. Доклад президенту на эту тему сделал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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"Мы не навязываем российские приложения, не ограничиваем пользователей в выборе того, что у него должно быть на устройстве, - заявил министр в ходе своего выступления. - Мы обеспечиваем равные условия доступа пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним".

"Это касается и поисковых сервисов российской разработки?" - уточнил Путин. Шадаев ответил положительно и добавил, что кроме поисковых сервисов сюда включены и другие приложения.

"Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителю, а они могут это и не использовать", - обратил внимание Путин. Министр заверил, что иностранные приложения также предлагаются. Это делается именно для того, чтобы обеспечить равный выбор.

"Я понял, надеюсь, что и коллеги, и пользователи поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - резюмировал глава государства.

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