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31.03.2021 10:40
Рубрика: Экономика

Росреестр прояснил судьбу "Елисеевского гастронома"

Текст: Сергей Бабкин
Представители компании - владельца "Елисеевского гастронома" в Москве приглашены в столичное управление Росреестра для обсуждения вопросов о собственности на исторические помещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.
Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Как уже писала "РГ", исторический "Елисеевский гастроном" на Тверской улице, работавший с 1901 года, оказался под угрозой закрытия. 30 марта представители ООО "Елисеевский магазин" объяснили, что с 11 апреля прекратят работать с управляющей компанией "Алые паруса" - по неофициальным сведениям, у этой коммерческой структуры возникли серьезные проблемы с бизнесом. А вот новую управляющую компанию "Елисеевский магазин" пока не нашел. В числе прочего дело осложняется еще и тем, что Росреестр не регистрирует право собственности на дом-памятник, где расположены помещения магазина, утверждают хозяева объекта.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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В столичном управлении Росреестра разъяснили, что помещение "Елисеевского гастронома" не является самостоятельным объектом в реестре. Это лишь часть исторического здания, ООО "Елисеевский магазин" получило на нее право собственности по решению Арбитражного суда. Чтобы разделить вторую часть с другими собственниками и продолжить работу, владельцам магазина нужно обратиться в Росреестр, отмечается в сообщении РИА.

Ранее эксперты "РГ" пришли к выводу, что управляющей компании не удалось вписать легендарный магазин в пестрый гастрономический мир современной Москвы. Плюс к тому у магазина нет собственной парковки, значительная часть иностранных посетителей потеряна из-за коронавирусных ограничений.

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