Росреестр прояснил судьбу "Елисеевского гастронома"

Как уже писала "РГ", исторический "Елисеевский гастроном" на Тверской улице, работавший с 1901 года, оказался под угрозой закрытия. 30 марта представители ООО "Елисеевский магазин" объяснили, что с 11 апреля прекратят работать с управляющей компанией "Алые паруса" - по неофициальным сведениям, у этой коммерческой структуры возникли серьезные проблемы с бизнесом. А вот новую управляющую компанию "Елисеевский магазин" пока не нашел. В числе прочего дело осложняется еще и тем, что Росреестр не регистрирует право собственности на дом-памятник, где расположены помещения магазина, утверждают хозяева объекта.

В столичном управлении Росреестра разъяснили, что помещение "Елисеевского гастронома" не является самостоятельным объектом в реестре. Это лишь часть исторического здания, ООО "Елисеевский магазин" получило на нее право собственности по решению Арбитражного суда. Чтобы разделить вторую часть с другими собственниками и продолжить работу, владельцам магазина нужно обратиться в Росреестр, отмечается в сообщении РИА.

Ранее эксперты "РГ" пришли к выводу, что управляющей компании не удалось вписать легендарный магазин в пестрый гастрономический мир современной Москвы. Плюс к тому у магазина нет собственной парковки, значительная часть иностранных посетителей потеряна из-за коронавирусных ограничений.