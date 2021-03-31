В Москве начали укреплять берег у парка "Зарядье" на время паводка

На Москворецкой набережной у парка "Зарядье" начали устанавливать барьер из 12 водоналивных бонов. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как ранее рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля.

Отметим, что боны изготовлены специально для этого причала, их длина - 30 метров, а диаметр - один метр.

Они состоят из отдельных эластичных красных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции. Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. А для надежности по бокам причал закрывают мешками с песком.

Установят всю конструкцию, как предполагается, до конца дня.

Напомним, что при обнаружении скопления воды на территории города звонить можно в единую диспетчерскую ЖКХ по телефону +7(495)5395353, обращаться в управу района или префектуру округа.

А также звонить в диспетчерские ГБУ "Гормост" +7(495) 6325846 и ГУП "Мосвосток" +7(495)6578703.