В России выбрали лучшего заповедного блогера

Государственный инспектор службы охраны Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке Лиана Варавская победила в конкурсе на соискание премии имени Феликса Штильмарка в номинации "Заповедные блоги". Итоги конкурса опубликованы на официальном сайте особо охраняемых природных территорий России.

Жюри понравился блок жительницы полуострова "С любовью о медведях и не только...", который она ведет в "Инстаграме" в течение пяти лет, с момента устройства на работу в заповедник.

"Ничего не продаю и не пытаюсь на этом заработать. Я просто рассказываю людям об удивительной природе Камчатки, с удовольствием делюсь всем, что происходит вокруг", - прокомментировала Лиана Варавская свою победу в соцсети.

Восьмой конкурс на соискание данной премии, организованный Центром охраны дикой природы, был объявлен в декабре 2020 года по одной номинации "Заповедные блоги". Жюри рассмотрело блоги 33 участников из 27 регионов страны. Оценивались посты за 2018-2020 годы.

Кроме сотрудника Кроноцкого заповедника лауреатами конкурса стали представители Дарвинского заповедника (расположенного на территории Вологодской и Ярославской областей) и национального парка "Нижняя Кама" (Республика Татарстан). Победители будут награждены дипломами и денежными премиями на сумму от 75 тысяч до 100 тысяч руб.