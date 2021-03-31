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31.03.2021 20:06
Рубрика: Российский автопром

Заехали в Анды

Продажи УАЗ "Патриот" начинаются в Чили
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69 (8420)
Ульяновские внедорожники продолжают завоевывать рынки разных стран. Южная Америка - привычное направление для торговой экспансии УАЗа. Теперь продажа модели "Патриот" с автоматической коробкой передач стартует на территории Чили.
"Патриот" полностью соответствует чилийским требованиям, поэтому не претерпел никаких конструктивных изменений. Фото: Пресс-служба УАЗ "Патриот" полностью соответствует чилийским требованиям, поэтому не претерпел никаких конструктивных изменений. Фото: Пресс-служба УАЗ
"Патриот" полностью соответствует чилийским требованиям, поэтому не претерпел никаких конструктивных изменений. Фото: Пресс-служба УАЗ

- Новая для региона модификация успешно прошла официальную сертификацию, инициированную УАЗом совместно с латиноамериканским партнером, компанией Inversiones UAZ Chile. Модель полностью соответствует местным требованиям, поэтому не претерпела никаких конструктивных изменений, - пояснили в пресс-службе предприятия.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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На данный момент в Чили уже продаются уазовские модели "Хантер" и "Профи". Компания планирует открыть и собственное представительство в Перу. Всего же в 2020 году УАЗ поставил на экспорт 3625 машин, освоив при этом рынки разных стран: Конго, Камбоджи, Мьянмы.

Продажа российских внедорожников сейчас открыта и в США - правда, уазовские модели здесь проходят под "псевдонимом". Для североамериканского рынка это обычная практика. Дистрибьютер, калифорнийская компания Bremach, продает машины под собственной "крылатой" эмблемой. УАЗ "Патриот" получил в США новое имя - Bremach Taos, "Пикап" стал называться Brio.