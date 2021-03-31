Известный белорусский режиссер поставил в омском "Арлекине" спектакль-комикс

В омском театре "Арлекин" дают премьеру "Скеллиг" по повести современного английского писателя Дэвида Алмонда.

Постановка, адресованная подросткам, создана белорусской командой: лауреатом Национальной театральной премии Беларуси режиссером Александром Янушкевичем, лауреатом "Золотой маски" художником Татьяной Нерсисян, драматургом Аленой Иванюшенко. Автор музыки к спектаклю минчанин Андрей Евдокимов.

- Мы внимательно следим за самобытным творчеством Александра Янушкевича. "Скеллиг", постановку которого мы ему предложили, оказался тем самым волшебным "крючком". Нестандартно мыслящий Алмонд идеально ложится на фактуру театра кукол. Александр предложил оригинальную форму подачи - с помощью комиксов. И визуальные образы, соединившись, как пазлы, оказались не менее важны, чем текст, - пояснила "СОЮЗу" руководитель литературно-драматургической части Омского театра куклы актера и маски "Арлекин" Вероника Берман.

Белорусский художник Татьяна Нерсисян создала к спектаклю, наверное, не менее сотни фигур-комиксов. Вот главный герой висит на стене, слушает учителя, играет в футбол. Вот мама убирает дом, тревожится, качает маленькую дочь. Отец ремонтирует новое жилище, летит кувырком с лестницы. Непоседа Мина повсюду сует нос и знает обо всем, чего не рассказывают в школе. Рядом с нарисованными героями - актеры-двойники. Работать в необычном формате было непросто, но очень интересно, признаются они.

- В спектакле, как и в книге, присутствуют два мира. Первому посвящены уроки естествознания с традиционной теорией эволюции человека. Но у Алмонда существует и другой - параллельный мир с реальными ангелами, - рассказал "СОЮЗу" Александр Янушкевич. - Главный герой принимает обе теории. И это позволяет ему замечать то, чего не видят другие.

Постановка ориентирована на подростков. Однако режиссер на этом не зациклен. Главное, чтобы материал был хорошим. "Прыжки" из одной возрастной категории в другую позволяют режиссеру "не кукситься". А дети и в России, и в Беларуси одинаковые.

- Творчество это всегда мучение, не важно, на какого зрителя работаешь, - признается Александр Янушкевич. - Мы давно уже живем в новом веке, однако на постсоветском пространстве почему-то до сих пор боятся современности. Постановки все еще пребывают в плену стереотипов: здесь - ТЮЗ, здесь - опера, а тут - куклы. Мне же кажется, что именно на стыке жанров есть много дверей, которые только и ждут, чтобы их открыли. С детьми нужно говорить современным языком. Главное, быть правдивым...

Пандемия отодвинула премьеры, и теперь они валятся на зрителей как снежный ком. Одна из необычных постановок запланирована и в Беларуси.