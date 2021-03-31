На Алтае арестованного за взятки главу минздрава отправили в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого в начале марта арестовали за взятки. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

- Сергей Коваленко освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, - пояснили в ведомстве. - Указ о его отставке глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал сегодня, сегодня 31 марта.

Напомним, главу республиканского минздрава и его помощника задержали 10 марта за получение взяток. В отношении чиновников возбудили сразу три уголовных дела - по трем фактам получения откатов за поставку по госконтрактам медоборудования и индивидуальных средств защиты в больницы региона. Общая сумма откатов, которую, по данным следствия, получили подозреваемые, - более 13 миллионов рублей.

Кроме того, следственные органы задержали еще четырех предпринимателей из Новосибирской области, Барнаула и Новокузнецка, которые и давали взятки теперь уже бывшему министру здравоохранения за лоббирование их интересов на аукционах, где разыгрывали крупные госконтракты на обеспечение медучреждений республики необходимым оборудованием и расходными материалами.