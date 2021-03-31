Новосибирскую мэрию эвакуировали после сообщения о минировании

В Новосибирске началась эвакуация сотрудников из здания городской администрации. Силовики также проверяют центральные станции метро.

- В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о "минировании" здания. Ведется эвакуация сотрудников, - сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Кроме того, в экстренные службы поступила информация о минировании трех станций городского метро: "Красный проспект", "Площадь Ленина" и "Октябрьская". Станции были закрыты на некоторое время, проводилась оперативная проверка силами кинологов. Взрывные устройства не обнаружены. Как уточнил ТАСС пресс-секретарь городского мэра Глеб Черепанов, станции закрывались на 15 минут. Сейчас они работают в штатном режиме.

Вчера анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах получили также шестнадцать школ в городе Барнауле. По итогам проверок взрывных устройств в образовательных учреждениях не обнаружили.