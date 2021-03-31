Новости

В Сургуте "заминировали" мэрию 09:18
Шведы стали опасаться домов престарелых 08:55
В Шереметьево пассажир угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску 08:51
В Литве бизнесмены торгуют на тротуарах, спасаясь от голода 08:51
Ученые обнаружили запрещенный перенос генов 08:27
СК выяснил причины травмирования школьниц в Приамурье 08:14
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией 08:14
Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике 08:10
Россияне стали чаще жаловаться на здоровье из-за скачков атмосферного давления 08:05
Синоптики: В последний день марта в столице не выше десяти градусов 07:55
Рублев и Медведев вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами 07:43
Панарин набрал три очка в матче против "Вашингтона" 07:30
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом 07:22
В Приморье стартовал конкурс летных экипажей "Авиадартс-2021" 06:48
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики 06:38
В Китае из-за девяти случаев COVID-19 протестируют всех жителей города 06:20
В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737 05:54
Памятник Грете Тунберг установили на юго-востоке Англии 05:25
ВОЗ: В мире растет число заболевших коронавирусом 05:23
В ЕАО многодетные семьи получат компенсации за оплату детского сада 05:13
Эксперты заметили активность на ядерном объекте в КНДР 04:40
Boeing заключила контракт на поставку 23 самолетов 737 MAX 04:37
Вильфанд предупредил о заморозках в центре европейской части России 04:06
США возобновят выдачу виз иностранным специалистам 04:03
В Бразилии зафиксировано рекордное число летальных исходов от COVID-19 03:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 08:09
Рубрика: Культура

Премьеры без счета

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 68(8419)
Омские театры, оправившись от пандемии, готовят рекордное количество новых постановок.

Театр драмы ставит сразу четыре спектакля. В ближайших планах - "Обрыв" по произведению Ивана Гончарова. А к 200-летию Ф. М. Достоевского - оригинальный спектакль-экскурсия, сюжет которого пока держат в секрете.

7 и 8 апреля в Музыкальном театре состоится премьера оперетты "Веселая вдова" с участием австрийского дирижера Томаса Резнера. Следом - гала-балет с солистом Баварского государственного балета Дмитрием Выскубенко. Завершит сезон "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

В Новосибирске открылась выставка живописца, объехавшего весь мир

Театр "Галерка" готовит три премьеры. В мае - "Актрису" по пьесе Алексея Толстого "Кукушкины слезы", летом - "Три сестры" по Антону Чехову, осенью - стальную фьябу "Доспех" по пьесе омского автора Валерия Мамонтова.

Театр "Арлекин" запланировал сразу семь новых спектаклей для зрителей разного возраста, начиная от "Заюшкиной избушки" и заканчивая "Ревизором". Известный белорусский режиссер Олег Жюгжда поставит в Омске спектакль "Волшебная лампа Алладина".

Семь премьер намерен выпустить и "Пятый театр". Первая постановка "Перемирие" уже состоялась и обещает стать кассовой. 9 Мая труппа представит спектакль, посвященный врачам, работавшим в годы войны.

Театр "Студия" Любови Ермолаевой в апреле презентует спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера. На очереди - мюзикл "Про Черное море и белую акацию", спектакль по пьесе Сэма Бобрика "Два одиночества" и еще две премьеры.

Лицейский театр весной презентует моноспектакль по произведению Чингиза Айтматова "Материнское поле", а также "Короля-оленя" по произведению Карло Гоцци.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенную регистрацию безработных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом
Черчесов назвал причины поражения от Словакии
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"