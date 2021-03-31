Омские театры, оправившись от пандемии, готовят рекордное количество новых постановок.

Театр драмы ставит сразу четыре спектакля. В ближайших планах - "Обрыв" по произведению Ивана Гончарова. А к 200-летию Ф. М. Достоевского - оригинальный спектакль-экскурсия, сюжет которого пока держат в секрете.

7 и 8 апреля в Музыкальном театре состоится премьера оперетты "Веселая вдова" с участием австрийского дирижера Томаса Резнера. Следом - гала-балет с солистом Баварского государственного балета Дмитрием Выскубенко. Завершит сезон "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Театр "Галерка" готовит три премьеры. В мае - "Актрису" по пьесе Алексея Толстого "Кукушкины слезы", летом - "Три сестры" по Антону Чехову, осенью - стальную фьябу "Доспех" по пьесе омского автора Валерия Мамонтова.

Театр "Арлекин" запланировал сразу семь новых спектаклей для зрителей разного возраста, начиная от "Заюшкиной избушки" и заканчивая "Ревизором". Известный белорусский режиссер Олег Жюгжда поставит в Омске спектакль "Волшебная лампа Алладина".

Семь премьер намерен выпустить и "Пятый театр". Первая постановка "Перемирие" уже состоялась и обещает стать кассовой. 9 Мая труппа представит спектакль, посвященный врачам, работавшим в годы войны.

Театр "Студия" Любови Ермолаевой в апреле презентует спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера. На очереди - мюзикл "Про Черное море и белую акацию", спектакль по пьесе Сэма Бобрика "Два одиночества" и еще две премьеры.

Лицейский театр весной презентует моноспектакль по произведению Чингиза Айтматова "Материнское поле", а также "Короля-оленя" по произведению Карло Гоцци.