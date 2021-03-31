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31.03.2021 11:48
Рубрика: Общество

В Иртыше нашли 19-кратное превышение ПДК ртути

Текст: Наталья Граф (Омск)

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили в пробах из Иртыша на границе Омска и Казахстана девятнадцатикратное превышение предельно допустимой концентрации ртути.

Фото: iStock
Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде

- По результатам выполненных лабораторных исследований в реке Иртыш в границах деревни Ольховки Черлакского района Омской области, примерно в 15-17 км от границы Российской Федерации с Республикой Казахстан установлено превышение предельно допустимой концентрации ртути в 19 раз, - цитирует ТАСС заместителя руководителя сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Ольга Гаврильченко.

Это первые результаты проверки Росприроднадзора после того, как в феврале этого года в Омской области были зафиксированы неоднократные превышения ПДК по ртути при отборе проб из реки Иртыш.

Как уже сообщала "РГ", по одной из версий, причиной появления ртути в водной артерии могут быть последствия ее утечки на казахстанском "Химпроме", которая произошла 25 лет назад. Что в настоящее время происходит с потенциально опасным объектом, доподлинно никому неизвестно. Второй этап демеркуризационных работ проведен не был.

Не менее серьезные вопросы у экологов вызывает и состояние озера Балкылдак, куда "Химпром" сбрасывал свои сточные воды. На его дне, как на блюдце, скопилось от 3 до 18 тонн ртути. По данным исследователей, озеро сильно дренируют находящиеся в этой же промзоне две теплоэлектростанции. Поток грунтовых вод при неблагоприятных гидрогеологических условиях может обогнуть стену в грунте и вновь двинуть к Иртышу.

Материалы проверки переданы в федеральный Росприроднадзор для направления в Минприроды РФ. О ситуации также оповестили "Росводоканал Омск". Специалисты компании сообщили, что усилили контроль за качеством как речной, так и питьевой воды. Пробы воды из Иртыша анализируются в круглосуточном режиме

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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