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31.03.2021 16:40
Рубрика: Происшествия

В Сибири после убийства женщины на полицейского завели дело о халатности

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, в отношении сотрудника отдела полиции по городу Бердск Новосибирской области. Как сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова, работник МВД мог предотвратить убийство женщины.

Трагедия произошла ранним утром 29 марта. Около 05.30 по местному времени в полицию позвонила 29-летняя жительница микрорайона Северный и заявила, что муж угрожает ей убийством. По адресу был незамедлительно направлен наряд ППС, который задержал хозяина квартиры и доставил его в участок.

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Там с дебоширом провели профилактическую беседу, после чего оперативный дежурный отпустил бердчанина. Но уже в 08.07 в отделении снова раздался звонок: соседка ранее вызвавшей полицию женщина рассказала, что из квартиры слышны крики о помощи. Однако в этот раз, как считают следователи, подозреваемый не предпринял необходимых действий для того, чтобы по сигналу своевременно направить группу быстрого реагирования.

Вскоре выяснилось, что мужчина, угрожавший жене расправой, вернулся домой и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей пять ножевых ранений. Жертва нападения скончалась на месте. Когда правоохранители прибыли на место, в квартире находился и отец потерпевшей с ножевой раной на лице.

Подозреваемого в убийстве сибиряка 1981 года рождения по решению суда поместили под стражу, он уже дал признательные показания, сообщили следователи. Теперь же под уголовное преследование попал и оперативный дежурный, не среагировавший вовремя на тревожный вызов соседей убитой.

В свою очередь начальник ГУ МВД по Новосибирской области назначил в отношении подчиненного служебную проверку. Как рассказали в пресс-службе ведомства, будет дана оценка действиям сотрудников полиции, выезжавших на место после сообщения о семейном конфликте.

В случае, если вина полицейских будет установлена, они будут уволены из органов и понесут наказании в соответствии с законом. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

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