В Сибири резко возросло количество дистанционных мошенничеств

В период пандемии COVID-19 сибиряки начали активно осваивать современные технологии. Для многих интернет стал и рабочим местом, и основным способом проведения досуга. Почти в каждой семье научились пользоваться мобильными банками, посещать виртуальные музеи и кинотеатры, заказывать онлайн доставку из магазинов, аптек или ресторанов.

Однако вслед за интернет-пользователями на удаленку ушли и мошенники. Во время локдауна только у жителей Омской области злоумышленники похитили более 300 миллионов рублей в цифровом пространстве.

- За последний год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 72 процента, - отметил старший оперуполномоченный управления Уголовного розыска УМВД России по Омской области Андрей Пичугин.

Чудо-таблетка от вируса

Одной из омичек позвонил якобы главврач поликлиники и сообщил, что у нее плохие анализы. За чудодейственную таблетку от COVID-19 она перевела "доктору" 150 тысяч рублей. Другая 26-летняя горожанка потеряла 1,5 миллиона рублей, пытаясь устроиться на работу. По словам потерпевшей, оставшейся в локдаун без заработка, ей позвонила незнакомка и предложила удаленку в интернете. Омичка с радостью согласилась. Тогда "работодательница" попросила ее установить на телефон приложение, на счет которого ей будет поступать заработная плата и пополнить его на 8,5 тысячи рублей "для активации". Омичка взяла микрозайм и выполнила указания. В последующем она перечислила на развитие бизнеса все свои сбережения, заняла у родственников, а также оформила два кредита на 100 и 950 тысяч рублей. И только потом заподозрила, что ее обманули.

- Мы практически ежедневно рассказываем гражданам о том, как не попасться на уловки мошенников, - подчеркивает Андрей Пичугин. - Однако пострадавших меньше не становится. Как правило, люди удивляются, как легко и просто преступники обманули их земляков, и считают, что с ними такое никогда не произойдет. Но злоумышленники используют методы социальной инженерии, эффект внезапности, отлично владеют терминологией и знают, как вызвать доверие.

Принято считать, что жертвами мошенников становятся доверчивые пенсионеры, селяне, домохозяйки или начинающие интернет-пользователи. Но чаще всего деньги похищают у активных и отлично владеющих современными гаджетами горожан в возрасте от тридцати до пятидесяти лет.

Так, от COVID-аферистов пострадали несколько известных омских предпринимателей. Мошенники звонили им от имени сотрудников аппарата правительства региона, вице-губернаторов и министров с просьбой оказать помощь больницам, не справляющимся с потоком зараженных пациентов. Чтобы убедиться, что их не "разводят", бизнесмены просили направить им на электронную почту официальные письма. И письма тут же приходили - с подписями высокопоставленных чиновников. Предприниматели перечисляли на поддержку омской медицины сотни тысяч рублей. И только один из них перезвонил региональному министру. В ходе расследования выяснилось, что подписи на письмах были подделаны с помощью фотошопа.

Легкие деньги обходятся дорого

По данным оперативников, большинство способов дистанционного мошенничества по-прежнему связано с желанием человека быстро разбогатеть. Чтобы вовлечь интернет-пользователя в мошенническую схему, достаточно сыграть на его мечте о "легких" деньгах.

Тридцатилетний омич познакомился с симпатичной девушкой в популярном приложении Tinder. Новая приятельница тут же сообщила, что владеет магазином одежды, имеет дом в Испании и ездит на дорогом автомобиле. И все это благодаря заработкам ее брата на американской бирже, с которым она обязательно его познакомит. Спустя сутки омичу уже порекомендовали трейдера, которому он перечислил 261 тысячу рублей на открытие счета и оформил кредиты в трех банках еще на два миллиона рублей. Судя по личному кабинету, новичку-брокеру несказанно везло - прибыль постоянно росла. Однако получить "заработанное на бирже" омич не смог. Сначала пришлось перевести 300 тысяч за страховку. Потом пришел налог за легализацию денежных средств. А потом новая приятельница удалила в Сети анкету, и мужчина понял, что его инвестиции улетели в трубу.

Помимо игры на бирже, виртуальные аферисты предлагают сибирякам букмекерские ставки, вложения в криптовалюту и другие варианты мгновенного заработка. Нередко мошенников рекламируют в соцсетях популярные блогеры. Принцип прост: вложите деньги и получите их обратно - быстро и с огромными процентами. Затем клиенту придется застраховать средства, оплатить вывод денег со счета или снятие блокировки и, наконец, заплатить за то, чтобы хотя бы частично возместить понесенные убытки. Клиента будут "доить" до тех пор, пока он не перестанет платить.

- Один из потерпевших перевел мошенникам очередной транш уже после того, как написал заявление в полицию, - удивляются оперативники. - Они в очередной раз убедили его, что еще чуть-чуть, и он станет богатым.

Играют на страхах

Другой популярный способ отъема денег у населения основывается на страхе потерять свои сбережения.

Автомеханик Игорь неоднократно слышал о мошенниках, которые пытаются получить доступ к CVV-коду банковской карты. Поэтому когда ему позвонил старший менеджер отдела безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на него кредит, он только посмеялся и положил трубку. Но спустя несколько минут на дисплее его телефона высветился номер дежурной части полиции. Строгий мужчина представился майором и убедил Игоря сотрудничать с банкирами. В противном случае пригрозил уголовным делом за пособничество аферистам. В результате перепуганный автомеханик лишился 500 тысяч рублей, которые копил на протяжении нескольких лет.

- Злоумышленники постоянно "повышают квалификацию", - поясняет Андрей Пичугин. - Они научились подменять исходящий номера телефона с помощью специальных сервисов. Поэтому у клиента не остается сомнений в том, что ему действительно звонят из его банка или дежурной части.

Чтобы выяснить номер банковской карты, имя ее владельца и CVV-код, мошенники создают сайт-дублер, являющийся точной копией популярного интернет-магазина. Когда человек оплачивает на нем какую-то покупку или услугу, платеж уходит жуликам и данные банковской карты попадают в руки киберпреступников.

В настоящее время в Госдуме подготовлен и проходит согласования законопроект, который позволит заблокировать номера мошенников, звонящих якобы с телефонов банков и дежурных частей. Документ предполагает технические и организационные меры противодействия мошенничеству. Его принятие ожидается к середине 2021 года.

Как не попасться на удочку

. Установите на телефон и ноутбук приложение со встроенной защитой от спам-звонков и фишинговых сайтов.

. Всегда проверяйте адресную строку браузера при входе в интернет-магазин или на другие сайты. Злоумышленники часто создают сайты-клоны, которые могут отличаться от оригинала всего одним символом в адресе.

. Для онлайн-покупок и оплаты услуг через интернет лучше завести отдельную карту. Стоит переводить на нее деньги прямо перед платежом и класть ровно ту сумму, которую собираетесь перечислить.

. Не делайте предоплату, приобретая товар онлайн. Платите после получения заказа.

. Помните, что финансовая организация никогда не запрашивает информацию по номерам карт или CVV-кодам.

Между тем

Банкомат "отстегнул" омичу целую пачку купюр, которые он не запрашивал. И теперь, несмотря на то что аппарат сам подтолкнул его на преступление, ему придется отвечать перед судом.

- Подойдя к банкомату, он увидел в отсеке для выдачи денег купюры, а на экране надпись, что через несколько секунд они будут возвращены обратно. Поддавшись искушению, 57-летней омич взял девять тысяч рублей. Потратил их на собственные нужды. Теперь его обвиняют в краже, - сообщил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

Уголовное дело уже направлено мировому судье. По словам специалистов, на первый раз гражданина могут наказать штрафом или исправительными работами.

Подготовила Светлана Сибина, Омск