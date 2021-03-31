Названа причина массового отравления детей в Дагестане

Загрязненная питьевая вода привела к массовому отравлению детей в Гергебильском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Это уже пятое подобное происшествие в Дагестане с начала года. В январе от зараженной воды пострадали 350 жителей Буйнакска, в феврале отравились почти 130 жителей села Арани Хунзахского района и города Каспийска. А в марте почти 50 человек отравились водой в Махачкале.

Как ранее отмечала "РГ", основной причиной проблемы является изношенность сетей и огромное число незаконных врезок, через которые в общую сеть попадает не только грязь, но даже канализационные стоки. По фактам отравлений возбуждены уголовные дела.