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31.03.2021 17:55
Рубрика: Власть

Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму

Текст: Александр Ершов (Краснодар)
Пост мэра Краснодара Евгений Первышов занимает с декабря 2016 года. Фото: Владимир Аносов/РГ Пост мэра Краснодара Евгений Первышов занимает с декабря 2016 года. Фото: Владимир Аносов/РГ
Пост мэра Краснодара Евгений Первышов занимает с декабря 2016 года. Фото: Владимир Аносов/РГ

Глава Краснодара Евгений Первышов будет баллотироваться на предстоящих выборах в депутаты Госдумы. Инициативу мэра во время встречи с ним в среду одобрил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам 44-летнего градоначальника, сегодня столица края значительно расширяется, прирастает новыми жителями. А для формирования максимально комфортной среды необходим серьезный финансовый ресурс.

- Нужны новые социальные объекты и очистные, городу требуется большая поддержка на федеральном уровне. Хотел бы попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Госдумы, - сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, губернатор отметил высокий профессионализм Евгения Первышова, его управленческие качества.

- За время работы вы погрузились в проблемы краевой столицы и способны отстоять интересы горожан на федеральном уровне. Краснодар должен попадать в федеральные программы: только так мы сможем обеспечить финансирование необходимых для города изменений. И если вы станете депутатом Госдумы, сможете эту ситуацию исправить, - заявил Вениамин Кондратьев. - Город должен развиваться в соответствии с новым генеральным планом Краснодара.

Отметим, что предыдущий мэр Владимир Евланов (он занимал этот пост с 2005 по 2016-й годы) сегодня является депутатом Госдумы.

Досье "РГ"

Евгений Первышов родился 4 мая 1976 года в Краснодаре. Окончил Кубанский государственный технологический университет и Северо-Кавказский филиал "Российской академии правосудия". Избирался депутатом городской Думы Краснодара, был главой Прикубанского внутригородского округа, занимал пост вице-мэра столицы края, работал замдиректора департамента разрешительной деятельности и контроля Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 8 декабря 2016 года на заседании городской Думы Краснодара избран главой города.

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