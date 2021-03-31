Миллионный пассажир проехал по Крымскому мосту на поезде "Таврия"

Поезд "Таврия" №95 сообщением Астрахань - Симферополь доставил сегодня утром в столицу Крыма миллионного пассажира, проехавшего по железнодорожной части Крымского моста с момента начала движения по нему. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс".

Юбилейного пассажира на платформе симферопольского вокзала ждал приятный сюрприз - ему вручили подарочный сертификат на одну поездку (туда и обратно) в течение года поездами "Таврия".

С момента запуска пассажирских поездов дальнего следования по Крымскому мосту составы "Таврия" перевезли уже 1450000 пассажиров, из них не менее 70 процентов проследовали на полуостров. Остальные воспользовались протяженными маршрутами для путешествий по материковой части России. По Крымскому мосту вдоль его знаменитых арок прошли уже около 3500 поездов дальнего следования.

В конце мая 2021 года перевозчик откроет новый маршрут Мурманск - Симферополь. В начале весны в составе "Таврии" Москва - Симферополь и обратно начали курсировать вагоны-автомобилевозы, которые уже перевезли первые машины и мотоциклы. Также планируется запуск туристических поездов в Крым, в которых можно будет не только приехать на полуостров, но и жить в режиме гостиницы на колесах, отправляясь на экскурсии в разных городах по пути маршрута.