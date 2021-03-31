Свыше трех лет обитатели жилого дома на улице Чапаева потратили на борьбу с новым соседом, затеявшим капитальное переустройство чердака. Добиться победы в суде они смогли благодаря собственному упорству и поддержке городского департамента ЖКХ и управляющей компании "Краснодар", доказавших незаконность появления мансарды под общей крышей пятиэтажного дома.

В системе ЖКХ ситуации, когда все ставится с ног на голову, по-прежнему нередки. Фото: Владимир Аносов/РГ

По мнению экспертов, это весьма поучительная история, ведь в подобной ситуации может оказаться любой горожанин.

Дом расположен на углу улиц Рашпилевской и Чапаева. Это исторический центр города. До середины 60-х годов прошлого века окрестный квартал состоял из ветхих одноэтажных построек, на месте которых в 1969-м появилась пятиэтажка, возведенная для строителей Краснодарского водохранилища. Тогда новостройка считалась одной из самых престижных в городе: не случайно именно ее после назначения на пост первого секретаря крайкома партии и переезда в Краснодар выбрал для своей семьи Сергей Медунов. В памяти старожилов этот дом остается связанным с именем тогдашнего, как его все называли, "хозяина Кубани". И хотя здание давно лишилось былого лоска, квартиры в нем по-прежнему востребованы.

Заметим, что в последнее время не только в столице края, но и в других крупных городах страны предприимчивый народ начал гоняться за жильем на последних этажах. По мнению людей знающих, потенциальные покупатели рассчитывают возвести сверху мансардный этаж, увеличив тем самым вдвое площадь приобретенного жилища. Правда, после известных трагических событий в пермской "Хромой лошади" и пожаров, причиной которых стала самовольная перепланировка жилищ, законодательно были ужесточены требования к подобной реконструкции.

Но это, судя по всему, не испугало нового собственника квартиры в доме на Чапаева. Купив в 2016 году квартиру на пятом этаже, он не скрывал, что намерен заняться ее капитальной реконструкцией. При этом обещал действовать по закону, а главное - строго соблюдать нормы противопожарной безопасности.

В крупных городах страны предприимчивый народ начал гоняться за жильем на последних этажах

Но, как потом выяснилось во время судебного разбирательства, без согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта на чердаке над своей квартирой он возвел еще одну: точно такую же по площади. К тому же перегородил чердачное пространство. По словам соседей, на общем собрании мужчина уверял, что через суд узаконит возведенную мансарду. А на предложение хотя бы оставить противопожарный проход на чердаке ответил такими словами: "Технически это невозможно".

- Я ему сразу сказал, что и речи быть не может о строительстве мансарды, - рассказывает председатель домового комитета Константин Деркач. - Он заверил, что просто крышу отремонтирует, для чего ему, мол, надо какой-то конек соорудить. Крышу нам чинили по программе капремонта, а он в это время под шумок, как говорится, не только мансарду соорудил, но и подключил новые помещения ко всем коммуникациям, в том числе к теплоснабжению

Другие собственники квартир, возмущенные самовольным возведением пристройки и отторжением общедомового имущества, обратились за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство после проведенной проверки обязало городскую жилищную инспекцию навести порядок.

После того как сосед отказался подчиниться решению прокуратуры, управляющая компания обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенной мансарды. Правда, произошло это еще в 2018 году.

Что же так долго выясняла Фемида? Оказалось, процесс затянулся по той причине, что истец и ответчик в какой-то момент... поменялись местами: хозяин мансарды-новодела подал к управляющей компании и ко всем владельцам квартир иск об определении порядка пользования вновь созданными помещениями.

Казалось бы, какой может быть иск, если речь идет о самострое? Однако он был принят и направлен для рассмотрения в мировой суд Ленинского района Краснодара, где застрял еще на долгих полтора года. И лишь после того, как данная затея провалилась, два иска объединили в одно дело, которое вернулось к федеральному судье.

В ходе разбирательств "строитель" утверждал, что возведенные им стены якобы необходимы для усиления стропильной конструкции крыши. Он оперировал понятием "самонесущие стены" и утверждал о невозможности их демонтажа.

В общем, в Ленинском районном суде не нашлось желающих взять на себя ответственность за выдачу разрешения на эксплуатацию потенциально опасного для жизни людей объекта реконструкции. А судья Марина Шипунова, к которой резонансное гражданское дело попало после долгого хождения по кабинетам, выслушав все доводы сторон, отклонила поданный нарушителем иск и в полном объеме удовлетворила иск управляющей компании и жильцов многоквартирного дома по ул. Чапаева, 81 о демонтаже возведенных помещений и приведении конструктива крыши многоквартирного дома в соответствие с исходной проектной документацией.

Желающих последовать примеру горе-реконструктора теперь явно поубавится. Ведь как сам он признался в беседе с корреспондентом "РГ", сооружение мансарды обошлось ему в цену новой квартиры. И эти средства ему никто не вернет.

Мнение

Людмила Головченко, гендиректор управляющей компании, депутат городской Думы Краснодара:

- Случаи, когда стремление изменить жилое пространство приводит к печальным последствиям, к сожалению, не редкость. Поэтому, если речь идет о безопасности жителей, мы всегда обращаемся в суд с иском о демонтаже незаконной постройки.

В данном случае исковые требования были основаны на том, что ответчик, возведя на чердаке многоквартирного дома кирпичные перегородки, фактически единолично распорядился общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме и хотел получить часть чердачного помещения в единоличную собственность, уменьшив площадь общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме без согласия всех собственников квартир. Этим самым он воспрепятствовал доступности пользования чердачным помещением и общедомовыми инженерными сетями; нарушил права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, а также обслуживающего персонала управляющей компании.

Кроме того, переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме должны проводиться с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Такого решения ответчиком получено не было.

В преобразованном чердачном пространстве также отсутствует сквозной противопожарный проход, что является грубейшим нарушением норм противопожарной безопасности объемно-планировочных и конструктивных решений чердачных пространств.

Государственная жилищная инспекция Краснодарского края, привлеченная в качестве третьего лица по делу, полностью поддержала наши исковые требования.

Ранее в Краснодаре подобный случай произошел в доме по улице им. Гастелло, 73а, где также незаконно возвели пристройку на втором этаже, демонтировав при этом крышу пристройки на первом этаже. Прикубанский районный суд по нашему иску обязал собственника за свой счет привести квартиру в первоначальное состояние, в соответствии с поэтажным планом многоквартирного дома, путем демонтажа самовольной пристройки. Краснодарским краевым судом решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Надеемся, эти и другие подобные решения послужат уроком для тех, кто строит подобные планы.

Сауна на седьмом этаже

В Анапе две недели назад загорелся восьмиэтажный жилой дом на улице Лазурной. Площадь пожара составила 1,6 тысячи метров. По данным следствия, 64-летний владелец квартиры на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды. Там он построил дополнительные помещения и сауну, провел электричество и коммуникации, не имея соответствующих разрешений от контролирующих органов.

В результате без крыши над головой остались жители более 20 квартир. В отношении "банщика" возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" (ст. 168 УК РФ). Назначены пожаротехническая и оценочные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.