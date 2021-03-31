Жителя Кубани будут судить за избиение разбросавшего игрушки ребенка

На Кубани будут судить 22-летнего жителя Крымского района за избиения пятилетнего сына сожительницы, сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Сожители проживали в доме на улице Чапаева в станице Нижнебаканской с двумя пятилетними сыновьями женщины и совместной маленькой дочерью. 4 февраля этого года сожительница оставила детей с мужчиной, который из-за непослушания избил мальчика, который получил перелом бедра со смещением. Как ранее сообщала "РГ", по словам обвиняемого, ребенок отказался убирать свои игрушки. Фигурант причинил сыну сожительницы тяжкий вред здоровью и скрылся, а позже его объявили в розыск. Вернувшись домой, женщина сообщила об инциденте матери, которая отвезла внука в больницу.

Подозреваемого задержали в Новороссийске, он арестован, а его сожительницу привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, а также поставили на учет. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.