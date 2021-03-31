Названы самые высокооплачиваемые профессии в небольших городах РФ

Самые большие зарплаты в этой категории населенных пунктов - в Мурманске. Местные компании, в частности, готовы нанять капитана судна за полмиллиона рублей в месяц. На втором и третьем местах, но с большим отрывом, врач-пульмонолог и руководитель по развитию коммерческого направления - обоим предлагают по сто тысяч.

В Югре больше всего может заработать врач-рентгенолог - от ста тысяч рублей. Отрасль офлайн-продаж восстанавливается после ограничений, и предприятия готовы набирать персонал. Требуется, например, директор магазина крупной федеральной сети (такому специалисту готовы платить до 89900 рублей), управляющий мебельным салоном (от 75 тысяч в месяц). Четвертую и пятую позиции занимают терапевт и ассистент ветврача - оба могут претендовать на зарплату в 60 тысяч рублей.

В Якутске, одном из пяти крупных городов Дальневосточного федерального округа, самая "вкусная" вакансия предлагается главному инженеру завода железобетонных изделий: от 100 000 до 125 000 рублей. Слесарь по ремонту спецтехники может рассчитывать также на приличное вознаграждение - 90-110 тысяч в месяц. Примерно столько же значится в вакансиях для начальника грузоперевозок, главного инженера и водителя карьерного самосвала.

В Калининграде ищут старшего программиста 1С за зарплату в сто тысяч рублей, и агронома-консультанта - за 80 тысяч. По 60 тысяч ежемесячно местные работодатели готовы предложить менеджеру по развитию, программисту 1С Битрикс и руководителю отдела продаж.

В Курске первые два места рейтинга у начальника цеха и инженера-строителя: представителям обоих специальностей могут платить по 150 000 рублей. Севастополь нуждается в ведущем архитекторе: работодатель предлагает подходящему кандидату 120 000 рублей в месяц. В Ивановской области самым высокооплачиваемым оказался руководитель проектов по строительству - в вакансии указана зарплата 150 тысяч в месяц. В Брянске требуется менеджер по работе с корпоративными клиентами за вознаграждение в 120 000 рублей. В Череповце наверху рейтинга - технический директор в строительно-монтажную организацию, которому могут платить от 150 тысяч ежемесячно.