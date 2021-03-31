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31.03.2021 07:48
Рубрика: Общество

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Текст: Ольга Игнатова
Теперь в России есть вакцины от коронавируса не только для людей, но и для животных. Как рассказал журналистам замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных.

Препарат, разработанный учеными федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"),получил название "Карнивак-Ков". Это первая и на сегодняшний день единственная в мире вакцина от COVID-19 для животных, подчеркнул замруководителя надзорного ведомства.

Фото: Елена Нагорных/РГ
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"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех вакцинированных животных в ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу SARS-CoV-2", - цитируют Савенкова РИА Новости. Он подчеркнул, что в данный момент исследования продолжаются - ученые выясняют, на какой срок вырабатывается иммунитет после укола. По имеющимся пока данным, антитела к коронавирусу сохраняются в организме животных не менее шести месяцев. Савенков добавил, что уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины, которым займется Федеральный центр охраны здоровья животных.

После начала пандемии коронавируса считалось, что животные - домашние и дикие - не восприимчивы именно к новому типу инфекции. При этом они заражаются другими видами инфекции из семейства коронавирусов. Но на данный момент, по информации Всемирной организации здравоохранения животных, некоторые виды животных все-таки заболевают коронавирусом, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России пока официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом - они произошли в Москве и Тюмени. Как считают российские ученые, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя.

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