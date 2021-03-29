Гинцбург рассказал о массовом заражении домашних животных COVID-19

Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. О массовых случаях COVID-19 среди домашних животных предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что человечество защитит себя вакциной - в течение года сформируется коллективный иммунитет. Но к тому времени будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги SARS-CoV-2. При этом вирус будет эволюционировать. "Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем", - поделился своим мнением академик РАН.

Ранее в интервью газете "Известия" Гинцбург рассказал, что у людей, в организме которых много интерферона, риск заразиться коронавирусом в разы меньше. Увеличить количество противовирусных белковых молекул можно с помощью препаратов-индукторов интерферона, добавил ученый.