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31.03.2021 07:22
Рубрика: Власть

Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом

Российскому дипломату на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить, принимая во внимание недавние события в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"Наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергается глубокому анализу, - цитирует дипломата РИА Новости. - Когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить".

Напомним, в марте президент США провел виртуальную встречу с постпредами стран Совета Безопасности ООН. От России участвовала заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева. Полянский добавил, что приглашение от США принять участие в мероприятии пришло в последний момент - накануне дня встречи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никто не позволит американским властям говорить с Россией с позиции силы. При этом сейчас важно не дать российско-американским отношениям и дальше "скатываться по наклонной". Он подчеркнул, что им уже было нанесено много вреда и на данном этапе нужно их реанимировать, а для этого необходимо "начать говорить".

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