РПЦ: Власти прислушиваются к голосу верующих по поводу быстрой цифровизации

Власти прислушиваются к голосу Русской православной церкви и верующих, обеспокоенных ускоренным введением "цифры", к которой люди не успевают привыкать. Власти готовы к диалогу, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

"Мы видим понимание. Это касается и вопросов обеспечения прав граждан, желающих не зависеть от новых технологий", - сказал он. При этом Владимир Легойда заметил, что патриарх Кирилл получает обращения верующих, обеспокоенных внедрением новых технологий в повседневный обиход. По его словам, РПЦ последовательно настаивает на взвешенном подходе к внедрению наукоемких технологий идентификации личности и контроля за экономикой и безопасностью.

"Мы видим намерение государства не допускать нарушения прав тех граждан, которые по тем или иным причинам не желают идти в русле цифровых преобразований", - заметил Легойда. Он особо подчеркнул, что Русская православная церковь "не считает цифровые технологии чем-то греховным", но в то же время считает недопустимым использование таких технологий для всестороннего контроля за жизнью людей, "будь то государство, коммерческие или некоммерческие организации".