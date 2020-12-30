Топ-7 событий 2020 года в области цифровизации

Цифровая трансформация стала ключевым трендом уходящего года. Переход населения на удаленку, беспрецедентные меры поддержки IT-компаний со стороны государства и другие ключевые события цифровой среды - в подборке "РГ".

Цифровизация - национальный приоритет

Президент России назвал цифровизацию в числе национальных приоритетов наряду со здоровьем и благополучием людей, созданием комфортной и безопасной среды для жизни, обеспечением достойного труда и успешного предпринимательства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко:

"Новые технологии можно сравнить с электричеством: чтобы пользоваться электроприборами, не нужно знать, как ток бежит по проводам. Важен только результат. Гражданам не нужно знать, как устроены цифровые технологии. Главное, чтобы жизнь с ними становилась комфортнее"

Удаленка стала привычной

В 2020 году значительная часть жизни переместилась в интернет - дистанционное обучение и работа в режиме онлайн стали привычными. Выросла популярность интернет-покупок, видео- и аудиосервисов, получения электронных госуслуг. Удаленными сервисами стали пользоваться даже самые консервативные граждане.

Георгий Лагода, замгендиректора "Программный Продукт":

"С использованием цифровых технологий государство успешно внедрило системы по соблюдению социальной дистанции - введены специальные пропуска, чекины, проводится социальный мониторинг. Одновременно население активно использует электронные возможности общения с госструктурами - повышается востребованность портала Госуслуги, открываются новые функции, развивается телемедицина и другие важные для человека опции".

Сергей Плутогаренко, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК):

"Пандемия стала толчком развития IT и digital. Происходит ускоренная цифровизация всех сфер жизни. Коронавирус - катализатор для "пандемического" регулирования (например, принятия законов об удаленной работе), массового перехода в онлайн, бума онлайн-образования и электронной коммерции, а также появления "противовирусных" технологический решений".

Елена Бунина, гендиректор "Яндекса" в России:

"Пандемия и переход на дистанционный режим значительно повлияли на то, как мы живем, работаем. Они ускорили внедрение технологий в повседневную жизнь. Компании буквально за считанные недели запускали новые проекты, которые могли помочь людям немного спокойнее и комфортнее пережить это время".

Михаил Прибочий, управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии "Лаборатория Касперского":

"В уходящем году я бы особенно выделил кибербезопасность, которая стала очень востребована среди всех категорий - от пенсионеров до руководителей корпораций. В результате этих событий можно сказать, что мир стал чуть более защищенным. Согласно нашим исследованиям, в бюджете компаний на ИТ увеличилась доля средств, которые планируется инвестировать в развитие ИБ".

Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт":

"Из-за карантина вырос спрос на отечественные IТ-решения, в частности, на продукты для безопасного удаленного соединения и коллективной работы. Это облачные технологии, антивирусы, видео конференцсвязь, средства шифрования каналов связи, совместная работа и многое другое. Стал формироваться запрос на активное развитие экосистемы российских решений".

Беспрецедентная поддержка IТ-отрасли

Несмотря на успех отдельных IТ-направлений, отрасль в целом оказалась среди наиболее пострадавших. Падение выручки IТ-компаний в марте-августе составило по данным АРПП около 45-80%. Государство предложило компаниям беспрецедентные меры поддержки, среди которых - налоговый маневр, льготное кредитование, гранты и так далее. На прошлой неделе вышло постановление правительства о выделении IТ-стартапам грантов на 750 млн рублей. Молодым технологичным компаниям окажут поддержку в развитии инновационных проектов и выводе продукции на российский рынок.

Сергей Плутогаренко:

"В 2020 году в стране был запущен механизм льготного кредитования, направленный на ускорение цифровой трансформации различных отраслей экономики. Программа обеспечит финансовую поддержку отечественным разработчикам ПО и сформирует комплексную систему финансирования разрабатываемых компаниями стратегий цифровой трансформации. При этом продолжается грантовая поддержка компаний-разработчиков. Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер поддержки, который позволит развиваться российским информационным технологиям, используя государственные преференции".

Ренат Лашин:

"Самая ожидаемая из предложенных правительством РФ мер поддержки отрасли - это, конечно же, снижение страховых взносов с 14% до 7,6%. Для IТ-отрасли фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов компаний, поэтому эффективность введения этой меры будет довольно высокая. Так, компании смогут направить сэкономленные средства на освоение новых рынков и повышение квалификации IТ-кадров. Поддержка IТ-стартапов, о которой сообщили на прошлой неделе, поможет в выводе продукции начинающих компаний на внутренний и внешний рынки".

Елена Бунина:

"Несмотря на возросшую нагрузку на IT-сектор, несравнимо сложнее это время переживал малый и средний бизнес. Предприниматели, которые сумели сохранить рабочие места - настоящие герои уходящего года. Их важность для общества видна и по направленности государственной поддержки" .

Вырос спрос на отечественный софт

Государство продолжило создавать условия для развития и продвижения отечественных программных решений. Принятие документов о предустановке российских программ на электронные устройства и стимулирование госзакупок - некоторые из принятых мер.

Ренат Лашин:

"Уходящий год стал удачным с точки зрения перехода крупных госкорпораций и российских компаний на отечественное ПО. Речь идет о масштабных закупках российских ОС, офисного ПО и других решений "Росатомом", "Ростелекомом". Это стало ярким примером успешной реализации политики импортозамещения".

Сергей Плутогаренко:

"Одной из самых обсуждаемых тем в IT-сфере стала разработка правил предустановки отечественных сервисов. С 1 апреля 2021 российские приложения (поисковые системы, навигаторы, мессенджеры, и т.д.) должны устанавливаться на электронных устройствах, реализуемых на территории России. Предустановка поможет развиваться отечественным цифровым продуктам и наравне с зарубежными конкурентами".

Борис Нуралиев, директор фирмы "1С":

"Пандемия стимулировала цифровизацию многих бизнесов, повысила востребованность современных облачных и мобильных IТ-решений для организации удаленной работы и взаимодействия, онлайн-образования, электронного документооборота, интернет-торговли, автоматизации доставки и других. Например, количество пользователей облачных программ 1С выросло в 2020 году на 65%".

Утвердили федеральный проект "Искусственный интеллект"

В конце августа 2020 года правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила паспорт федерального проекта "Искусственный интеллект". В отрасли считают это важным шагом для всей российской экономики. Кроме того, технологии ИИ активно внедряются во все сферы жизни - в управление городской средой, в медицину, в госуправление и другие.

Роман Васильев, президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ):

"Рынок ИИ в России один из самых сильных в мире, у нас очень много высококвалифицированных специалистов, большое количество лабораторий и несомненно, поддержки такого характера помогут нам еще сильнее зарекомендовать себя на международной арене".

Кирилл Семенихин, директор Университета "Иннополис":

"Внедрением решений ИИ в деятельность федеральных органов исполнительной власти вплотную занимаются представители Минэнерго, Минпромторга, Минкультуры, Минобрнауки, Росреестра, Россельхознадзора, ФНС - под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Также на базе Университета Иннополис открылся первый в России Институт искусственного интеллекта - он займется научной и образовательной деятельностью и развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектронике".

Сергей Плутогаренко:

"В уходящем году искусственный интеллект становится одним из приоритетных стратегических направлений государственной политики. Важность развития искусственного интеллекта в России был подтвержден участием президента в международной конференции AI Journey".

"Цифровой спецназ" приступил к работе

В этом году руководители цифровой трансформации (РЦТ), которых еще называют "цифровым спецназом", назначены во всех федеральных ведомствах и регионах. Их задача - перевести госуправление на новые рельсы, внедрить в свою работу цифровые технологии, обновить образ чиновника, который должен перестать ассоциироваться с бюрократией и нерасторопностью. Новый чиновник - современный, активный, технологически подкованный человек.

Проекты, которые будут внедрять РЦТ, ориентированы на практическое применение. Граждан будут оповещать о чрезвычайных происшествиях, появятся системы дистанционного мониторинга здоровья, спортсмены получат цифровые паспорта, а бизнес сможет в режиме онлайн оформлять патенты и лицензии.

Сергей Плутогаренко:

"Со сменой правительства в январе 2020 началось стимулирование и беспрецедентная поддержка IT-отрасли. Этот вектор задал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевой предпосылкой мер поддержки отрасли стало вхождение в состав правительства лиц, осознающих роль IT в современной экономике, ожидания и потребности этой отрасли".

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан:

"Во всех федеральных и региональных госорганах назначены CDTO, разработаны программы цифровой трансформации со своими показателями результативности и системой их постоянного мониторинга. Все это, несомненно, уже в ближайшее время покажет положительную динамику по сокращению сроков и повышению качества реагирования на обращения граждан".

Цифровое образование выходит на новый уровень

Цифровизация требует появления технологически подкованных кадров как в бизнесе, так и в госуправлении. Сейчас в России серьезный запрос на высококвалифицированные кадры.

Только на обучение по программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС было направлено 9,8 тысячи госслужащих по нескольким программам федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС:

"Подготовку проходят все сотрудники, ответственные за цифровую трансформацию на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: это руководители высшего звена, главы региональных ведомств, команды цифровой трансформации, государственные и муниципальные служащие, руководители и сотрудники подведомственных учреждений".

Другое не менее важное событие уходящего года - создание на базе Университета Иннополис опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики.

Роман Шайхутдинов:

"Университет регулярно обновляет образовательные программы под запросы реального сектора цифровой экономики и повышению квалификации преподавателей учреждений среднего и высшего образования. Их научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин.

При поддержке Минцифры России и Минобрнауки России до 2024 года включительно будет сформировано более 140 эталонных образовательных программ и обучены около 80 тысяч преподавателей высших и средних учебных заведений со всей России".

Университет Иннополис совместно с Университетом 20.35 организовал 8-недельную программу развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики "Клик".

Кирилл Семенихин:

"В программе приняли участие более 5 тысяч человек - сотрудники органов власти и корпораций - СИБУР, Трансмашхолдинг, Почта России, Аэрофлот, КАМАЗ и других. В рамках программы участники обучались по двум трекам на выбор: "Chief Data Officer - управление, основанное на данных" и "Дата-аналитик - технический архитектор цифровых решений". По итогам обучения команды представили 651 цифровой проект, 300 из которых доведены до стадии прототипа".