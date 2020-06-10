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10.06.2020 16:15
Рубрика: Власть

Путин указал включить в план по развитию экономики поддержку IT-отрасли

Текст: Кира Латухина
Комплексный план поддержки отрасли, который подготовит правительство, должен быть включен в общенациональный план, заявил на видеосовещании по развитию связи и IT президент России Владимир Путин.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Мы так и договорились с председателем правительства, что мы его доработаем в ходе совещания с отраслями и внесем соответствующие поправки. Вот исхожу из того, что так и будет сделано", - заметил Путин, попросив провести работу максимально оперативно.

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"Смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы IT-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране", - заявил глава государства.

По его словам, "необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу, создавать условия для долгосрочного устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний". "Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного и конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному "налоговому маневру", который стимулировал бы сферу IT", - сказал Путин.

Президент также поручил проработать вопрос льготного доступа к электроэнергии для центров обработки данных - это позволит бизнесу сократить издержки, а значит, сделать свои услуги более доступными для граждан.

Путин также напомнил, что утверждена долгосрочная стратегия развития искусственного интеллекта. "Для ее реализации необходимо принять просчитанный пошаговый план действий. Знаю, что правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект, прошу активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации", - указал глава государства.

"Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий", - заявил он.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Путин попросил правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых регуляторных песочницах, когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности на практике отрабатываются перспективные решения. "При самом, конечно, строгом контроле такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть. Контроль должен быть, безусловно. Но и свобода действий должна быть предоставлена коллегам", - заметил российский лидер.

Правительство в ближайшее время проработает вопрос о налоговом маневре и других мерах поддержки отрасли IT, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. И скоро у президента будут конкретные предложения по стимулированию развития отрасли, заверил он.

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