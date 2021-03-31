Рынок нелегального кино в интернете просел в деньгах, но не в публике

Рынок интернет-пиратства в России просел в денежном выражении по итогам 2020 года. Об этом сообщает компания Group-IB.

По словам аналитиков, на снижение уровня интернет-пиратства повлияла ликвидация большого количества нелегальных онлайн-кинотеатров, как следствие, падение уровня их дохода от рекламы. В 2020 году общая аудитория легальных видеосервисов, по данным "ТМТ Консалтинг", по сравнению с предыдущим годом выросла на 17%, до 63 млн зрителей, а сам рынок официальных онлайн-кинотеатров увеличился на 66%, до 27,8 млрд рублей.

Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов по итогам года выросло на 12% и составило 11,8 млрд (в 2019 году было 10,5 млрд). Апрель 2020 года поставил абсолютный исторический рекорд по числу намерений бесплатно посмотреть пиратские фильмы - 1,4 млрд. Из-за большого наплыва зрителей серверы пиратов даже не выдерживали нагрузок.

Несмотря на рост интереса к "пиратке", теневой рынок видеоконтента просел в прошлом году на 7%: с 63,5 млн долларов в 2019 году до 59 млн долларов. Основными бенефициарами рынка интернет-пиратства в России остаются нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы. Они спонсируют появление пиратских фильмов и сериалов, их переводы на несколько языков студиями озвучивания, а после публикации нелегального контента размещают в пиратских онлайн-кинотеатрах рекламные баннеры, промокоды и ссылки для привлечения новых игроков.