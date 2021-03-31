Вместо трех экзаменов на права кандидатам в водители теперь нужно сдавать два. В ряде случаев водительское удостоверение не выдадут, если водитель был лишен прав. С 1 апреля вступают в силу новые правила приема экзаменов на права, а также выдачи удостоверений.

В новых правилах сдачи экзаменов на права проверка навыков управления — так называемая "площадка" - исключена. Свое умение кандидаты в водители продемонстрируют на улице. Фото: Владимир Аносов/РГ

Главное новшество - отмена экзамена по проверке навыков управления - "площадки". Впрочем, до конца от нее никто не отказался. Для мотоциклистов практический экзамен, как и раньше, будет проводиться именно на ней. Для остальных упражнения с "площадки" включены в практический экзамен. В регламенте по приему экзаменов прописано, что проверять навыки кандидатов в водители можно на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки. Но при этом указываются четкие размеры нанесения разметки для таких упражнений, как разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка и даже начало движения на подъеме. Вряд ли во дворах или на улицах найдется разметка под такие упражнения. Логичнее предположить, что экзамен все-таки будет начинаться с площадки, которая соответствует требованиям регламента.

Проверять навыки кандидатов в водители можно на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки

Однако в Госавтоинспекции считают, что это не обязательно. Лишь бы на улицах были подходящие условия для выполнения обозначенных маневров. Принимать решение, где, как и какие упражнения принимать, будут подразделения ГИБДД в регионах самостоятельно.

Для любого автомобиля, что легкового, что грузовика или автобуса, на проведение экзамена отводится 30 минут. Для легковушки с прицепом - 40 минут. Для грузовика или автобуса с прицепом - 50 минут.

Экзаменационный маршрут кандидату в водители будет неизвестен. Он будет знать только район и улицы, на которых ему предстоит ездить. Экзаменатор сам будет выбирать, куда ехать. Сделано это для того, чтобы кандидаты в водители не заучивали маршрут наизусть, а показывали, на сколько хорошо они ориентируются на дороге.

В регламенте прописано, что на месте с дублирующими органами управления автомобилем будет сидеть экзаменатор. Именно он будет отвечать за безопасность на маршруте и, в случае аварийной ситуации, принимать управление.

Как правило, экзамены принимаются на автомобилях автошкол. Просто потому, что Госавтоинспекция не в состоянии обеспечить транспортом с дополнительными педалями все экзаменационные подразделения. Да этого и не требуется, раз у автошкол есть такой транспорт. Поэтому от инспектора потребуется все его мастерство вождения, если кандидат в водители совершит опасную ошибку.

Кстати, об ошибках. За них, как и прежде, будут начисляться штрафные баллы. Они разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. В зависимости от опасности ошибки - от одного до трех. Набравший 5 баллов получит оценку "не сдал".

Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Основанием для прекращения экзамена станет непристегнутый ремень безопасности или, если кандидат будет использовать во время движения телефон.

Экзамен будет проходить под видеозапись, которая потом станут хранить год. Результат экзамена могут аннулировать, но до того, как выдадут права. Причиной для этого может послужить жалоба кандидата в водители, нарушения при приеме экзамена. При этом кандидату будет назначено время пересдачи. Также аннулируют экзамен, если будет установлено, что поданые документы - поддельные.

Отдельно прописано, что права не выдадут лишенному прав водителю. Это на тот случай, если он в период лишения решил открыть другую категорию. Также их не выдадут тому, кто ранее был лишен прав, но не выполнил всех условий для возврата водительского удостоверения. Например, не прошел проверку на знания правил дорожного движения. Или если он был лишен прав за управление в нетрезвом виде, срок лишения прошел, но назначенный штраф 30 тысяч рублей он так и не оплатил.

Это же правило распространяется и на получение прав в связи с истечением их срока действия. То есть, если в период лишения у прав истек срок, водитель не получит новый документ, пока срок лишения не истечет, и не будут выполнены все требования по возврату водительского удостоверения.