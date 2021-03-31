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31 марта 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 31 марта 2021 года № 80 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Обязать неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше с 1 по 11 апреля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и иных случаев, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.";

в пункте 2.10 слова "пункте 2.9" заменить словами "пункте 2.7.1";

в подпункте 4 пункта 3 слова "не более 20 процентов" заменить словами "не более 50 процентов".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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