Совфед наделил ЦИК правом отзывать членов региональных избиркомов

Совет Федерации на пленарном заседании в среду поддержал поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав, которые дают Центризбиркому право отзывать рекомендованных им членов региональных избирательных комиссий.

В документе указано, что вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения представление об отзыве рассмотрению не подлежит.

При этом нельзя отзывать члена комиссии в течение одного года после назначения, а также в период избирательной кампании или референдума, в которых участвует избирком данного субъекта Федерации.

Как рассказала в интервью "Российской газете" глава ЦИК Элла Памфилова, эта норма создает разумный баланс в структуре избирательных комиссий. Ранее, подчеркнула она, "у Центризбиркома было меньше полномочий, чем у субъектовой комиссии, по отношению к нижестоящим".