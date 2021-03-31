США возобновят выдачу виз иностранным специалистам

Власти США планируют вновь разрешить выдачу виз для иностранных специалистов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, в администрации Джо Байдена рассматривают возможность не продлевать введенный в прошлом году запрет на выдачу нескольких категорий рабочих виз, в том числе типов H-1B, H-2B, H-4, L и большинства документов категории J. Все они дают право на работу в США, пишет ТАСС.

Напомним, действие запрета, введенного находившимся тогда у власти президентом Дональдом Трампом, истекает 31 марта. Сообщается, что такое решение поддержат руководители технологических компаний, которые предпочитают оформлять визы H-1B для найма квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Данная программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Критики такого подхода утверждали, что некоторые компании злоупотребляли программой с целью увольнения американцев.