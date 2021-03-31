Станет ли Минск международным воздушным хабом

За время пандемии, в условиях ограниченного международного авиасообщения, некоторые россияне начали прокладывать свой путь за границу через Минск.

Доля таких путешествий в общем объеме вылетов российских граждан за рубеж пока невелика и, по экспертным оценкам, составляет около 3-4%. Но на некоторых маршрутах Минск уже занял позиции удобного пересадочного авиаузла, о чем могут косвенно свидетельствовать данные онлайн-сервисов по продаже авиабилетов, предоставленные "СОЮЗу".

Если сравнивать данные роста пассажиропотока, то в 2019 году он был выше, чем в 2021-м. Но это было до пандемии, когда и рейсов выполнялось раз в десять больше, обращают внимание эксперты.

Спрос на перелеты в Минск проявился, как только было восстановлено прямое авиасообщение белорусской столицы с Москвой. В сентябре 2020 года самолеты начали летать один раз в семь дней, а в октябре число рейсов увеличили до трех в неделю. И сразу число бронирований в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 85%, рассказали "СОЮЗу" в компании Aviasales. В феврале 2021 года спрос на авиабилеты в Минск по сравнению с сентябрем 2020 года вырос уже в четыре раза, сообщили "СОЮЗу" в компании Tutu.ru. Сказался эффект низкой базы, обращают внимание аналитики. Тем не менее желающие лететь за рубеж через Минск действительно есть.

По данным московского аэропорта Домодедово, который сейчас отправляет уже по пять рейсов в Минск в неделю, за февраль в столицу Беларуси улетело 6,2 тысячи пассажиров. То есть в среднем каждым рейсом летело более 300 человек - самолеты были заполнены. "Всего за сентябрь 2020 года - февраль 2021 года аэропорт Домодедово обслужил 22,8 тысячи пассажиров по данному направлению", - отметили в пресс-службе аэропорта. Из аэропорта Шереметьево в Минск в феврале 2021 года улетело более трех тысяч россиян, рассказал представитель воздушной гавани.

У Минска есть все шансы стать воздушным хабом мирового уровня и значения

Самолеты в Минск сейчас летают также из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. О том, что спрос есть, говорят и цены. По данным Tutu.ru, в феврале - марте 2021 года перелет Москва - Минск в среднем стоил более 16 тысяч рублей в одну сторону. В феврале - марте 2019 года средний чек был уже 4,7 тысячи рублей.

Но путь по воздуху из Москвы в Минск - не единственный. Агрегаторы также зафиксировали высокий спрос на железнодорожные билеты уже с 8 февраля 2021 года, как восстановилось движение поездов. К середине марта 2021 года спрос на поездки в Минск по железной дороге оказался всего на 10% ниже уровня 2019 года, отмечают в Tutu.ru. При этом цены также выросли с 3,7 тысячи рублей в 2019 году до 5,4 тысячи в одну сторону. Едут россияне в Минск еще и на автомобилях. Правда, сдерживает поток необходимость предъявлять результаты ПЦР-теста, полученные не ранее чем за 72 часа до поездки, а также возможность въезжать на автомобиле или автобусе только на работу, обучение, лечение или к родственникам.

Для многих путешественников столица Беларуси не становится конечным пунктом поездки. Далее россияне летят в другие страны.

По данным табло Национального аэропорта Минска, воздушная гавань ежедневно принимает и отправляет рейсы в десяток стран. В расписании значатся Варшава и Вена, Мюнхен и Прага, Белград и Хельсинки, Амстердам и Вильнюс, а также такие мировые туристические столицы, как Париж, Рим и курорты Египта - Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Правда, Минск сейчас - далеко не основной пересадочный пункт, сообщили "СОЮЗу" в компании по планированию путешествий OneTwoTrip. После того как открылось авиасообщение с Турцией и ОАЭ, россияне получили возможность перемещений по миру с пересадками в Стамбуле, Дубае, Дохе. Но Минск занимает свою нишу, отмечают эксперты. С октября 2020 года больше всего авиабилетов с вылетом из России за границу со стыковкой в Минске было оформлено в Вильнюс, Киев, Львов, Запорожье и Одессу, сообщила руководитель пресс-службы компании OneTwoTrip Елена Шелехова.

По данным продаж авиабилетов Tutu.ru, около 95% всех пассажиров летят через Минск в Грузию и Украину. Также деловые путешественники чаще всего с октября 2020 года летали на рейсах авиакомпании "Белавиа" в Украину, Армению, Казахстан, добавляет генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб" Юлия Липатова. Добраться в ближайшие страны через Минск оказывается быстрее и дешевле. Еще одна ниша - Ближний Восток, Средиземноморский бассейн. Из-за локдаунов и массы ограничений авиасообщение крайне ограничено, не всегда есть возможность перелететь даже между странами этих регионов, сообщил "СОЮЗу" замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. По его мнению, Минск может попытаться выступить и в этом случае в роли стыковочного узла. Например, для россиян при въезде на автомобиле не требуется ПЦР-тест, если они пробудут в стране не более 24 часов и вылетят в другую страну, говорит Квон.

Правда, для обслуживания транзитных пассажиров ресурса минского аэропорта может оказаться недостаточно, замечает эксперт. "Сейчас это новый современный аэропорт с хорошей инфраструктурой, но небольшой", - говорит он. Как только Минск нарастит транзитный пассажиропоток, аэропорт нужно будет расширять. Возможности для этого есть. Аэропорт расположен в отдалении от столицы Беларуси и других населенных пунктов, так что территории для строительства дополнительных терминалов достаточно. При желании там может появиться аэропорт, сопоставимый с российским Шереметьево, говорит Квон.