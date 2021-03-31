Тверской полицейский спас подростка с дрейфующей льдины

В Твери полицейский спас 13-летнего школьника, оказавшегося на отколовшейся льдине.

В УМВД по Тверской области рассказали, что сотрудник подразделения полиции по контролю за оборотом наркотиков, старший лейтенант Андрей Кириллов заметил мальчика на дрейфующей льдине, гуляя 26 марта с семьей по набережной реки Волги.

- Лежа на животе на льдине в нескольких метрах от берега, подросток пытался грести руками к берегу, но у него ничего не получалось, - рассказал полицейский.

Андрей Кириллов бросился останавливать проезжающие автомобили в поисках троса или веревки, а его супруга известила о происшествии экстренные службы - МЧС, полицию и скорую помощь.

Но к их приезду спасательная операция уже, к счастью, завершилась: из нескольких тросов связали один длинный, мальчик не сразу, но сумел его поймать, и таким образом удалось подтянуть льдину и ребенка на ней в берегу.

Спасенного подростка осмотрели медики, после чего он был передан родителям.