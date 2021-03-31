Указ губернатора Ульяновской области от 31 марта 2021 года № 32 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.

Определить приоритетными задачами исполнительных органов государственной власти Ульяновской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области:

обеспечение соблюдения ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

формирование устойчивой системы, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей) и проведение мониторинга биологических рисков;

проведение комплексной реабилитации лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

внедрение современных технологий в целях повышения эффективности системы здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи, в том числе проведение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

2) в абзаце первом пункта 2 слова "31 марта" заменить словами "30 апреля";

3) в пункте 5:

а) в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 слова "мониторинговый центр по номеру телефона 112" заменить словами "Единую региональную информационно-справочную службу "122";

б) в подпункте 5.3 слова "мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 настоящего пункта" заменить словами "Единую региональную информационно-справочную службу "122";

4) в подпункте 9.2.6 подпункта 9.2 пункта 9 цифры "9.2.4" заменить цифрами "9.2.5";

5) в пункте 12:

а) в подпункте 12.6 слова "В срок до 1 февраля 2021 года разработать обновлённый план" заменить словами "Обеспечить реализацию плана";

б) подпункт 12.7 дополнить подпунктом 12.7.4 следующего содержания:

"12.7.4. Контроль за проведением мероприятий по вакцинации населения Ульяновской области, а также мониторинг её проведения с еженедельным заслушиванием результатов на заседаниях Штаба.";

6) в пункте 13:

а) подпункт 13.14 изложить в следующей редакции:

"13.14. Принять меры к усовершенствованию системы вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечив её проведение с соблюдением стандартов и рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора.";

б) подпункт 13.17 дополнить словами ", а также обеспечить расширение функционала телемедицинского центра, указанного в подпункте 13.11 настоящего пункта, в целях мониторинга состояния пациентов диспансерных групп.";

в) подпункт 13.20 изложить в следующей редакции:

"13.20. В срок:

13.20.1. До 9 апреля 2021 года разработать стандарт вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включающий установление процедуры регистрации желающих вакцинироваться, порядка определения очерёдности вакцинации, а также получения сертификата о вакцинации и повторной вакцинации.

13.20.2. До 15 апреля 2021 года создать структурное подразделение в Министерстве здравоохранения Ульяновской области по вопросам обеспечения биологической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Ульяновской области.

13.20.3. До 1 июня 2021 года обеспечить принятие проекта закона Ульяновской области "О статусе и дополнительных мерах поддержки медицинских работников, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Ульяновской области", предусматривающего в том числе дополнительные меры поддержки медицинских работников медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы.

13.20.4. До 1 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60 % жителей Ульяновской области.";

г) дополнить подпунктом 13.23 следующего содержания:

"13.23. Совместно с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

13.23.1. В срок до 15 апреля 2021 года разработать типовую программу реабилитации лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и порядок реализации указанной программы.

13.23.2. Обеспечить реабилитацию лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

7) в пункте 14:

а) в подпункте 14.1 слова "мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа" заменить словами "Единую региональную информационно-справочную службу "122";

б) в подпункте 14.2 слова "мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа" заменить словами "Единую региональную информационно-справочную службу "122";

8) подпункт 21.3 пункта 21 дополнить подпунктом 21.3.6 следующего содержания:

"21.3.6. Обеспечить содействие в вакцинации жителей соответствующего муниципального образования, в том числе путём информирования о необходимости вакцинации, порядке, условиях и местах её проведения.";

9) подпункт 24.1 пункта 24 дополнить словами ", а также о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), порядке, условиях и местах её проведения";

10) дополнить новым пунктом 26 следующего содержания:

"26. Министерству экономического развития и промышленности Ульяновской области совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить поступление в Ульяновскую область вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в количестве, необходимом для вакцинации жителей Ульяновской области.";

11) пункт 26 считать пунктом 27.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







