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31.03.2021 02:25
Рубрика: В мире

В Берлине для посещения парикмахерской понадобится тест на COVID-19

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в столице Германии с 31 марта ужесточаются карантинные меры.

Фото: COMUNIDAD DE MADRID / AFP
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Теперь жителям Берлина, решившим сходить в музей или парикмахерскую, необходимо иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Новое правило распространяется и на посетителей непродовольственных магазинов. Владельцам крупных торговых центров рекомендовано "организовать возможность тестирования" для всех желающих.

Как пишет РИА Новости, в Берлине работают почти 170 центров, где можно сделать тест на SARS-СoV-2. Кроме того, в аптеках и хозяйственных магазинах продаются "тесты для самостоятельного применения". Ранее в Германии были ужесточены правила для прибывающих в страну авиапассажиров.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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