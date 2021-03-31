В Берлине для посещения парикмахерской понадобится тест на COVID-19

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в столице Германии с 31 марта ужесточаются карантинные меры.

Теперь жителям Берлина, решившим сходить в музей или парикмахерскую, необходимо иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Новое правило распространяется и на посетителей непродовольственных магазинов. Владельцам крупных торговых центров рекомендовано "организовать возможность тестирования" для всех желающих.

Как пишет РИА Новости, в Берлине работают почти 170 центров, где можно сделать тест на SARS-СoV-2. Кроме того, в аптеках и хозяйственных магазинах продаются "тесты для самостоятельного применения". Ранее в Германии были ужесточены правила для прибывающих в страну авиапассажиров.